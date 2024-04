Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätökset 8.4.2024

Tontin myynti Olarista autokaupan rakentamista varten

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä Olarista tontin Catpe Invest Oy:lle. Tontille on suunniteltu autokaupan ja sen oheistoimintojen liikerakennusta. Hankkeen tavoitteena on aloittaa tontin rakentaminen kesällä 2024.

Tontin vuokraus Kilosta lämpövoimalahankkeelle

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata Fortum Power and Heat Oy:lle tontin Kilosta lämpövoimalaitoshankkeen toteuttamista varten.

Uusia suunnitteluvarauksia Perkkaalle toimistorakentamiseen sekä Finnoon alueelle myymälähankkeelle

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata alueen Leppävaarasta Perkkaan alueelta Peab Kiinteistökehitys Oy:lle toimistohankkeen suunnittelua varten. Hankkeeseen on kaavailtu pääasiassa toimistotiloja ja kohteen päävuokralaiseksi on tulossa vakavarainen kansainvälinen yritys. Suunniteltavan toimistorakennuksen kokonaislaajuus on noin 23 500 k-m2, jossa tulisi sen valmistumisen jälkeen työskentelemään noin 1 500 henkilöä.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi Fira Rakennus Oy:lle Kaitaalta Finnoon alueelta alueen myymälähankkeen suunnittelua varten. Samalle kiinteistölle on suunnitteilla pysäköintilaitos. Myymälätilan laajuus on enintään 400 k-m2.

Lisäksi elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkoi useita suunnitteluvarauksia.

Kulmakorvessa sijaitsevaa aluetta koskeva Espoon Reserviläiset ry:n varaushakemus (asia 13) jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat