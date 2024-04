Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 10.4.2024

Espoon kaupungin toiminnallinen päiväkotisuunnitteluohje

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi osaltaan tiedoksi Espoon kaupungin toiminnallisen päiväkotisuunnitteluohjeen. Espoon kaupungin toiminnallinen päiväkotisuunnitteluohje on Tilapalvelut-liikelaitoksen ja Kasvun ja oppimisen toimialan yhteinen asiakirja, joka luo pohjan päiväkotien suunnittelulle ja mukana olevien tahojen yhteistyölle. Päiväkotien toiminnallisuuteen keskittyvän ohjeen tavoitteena on taata yhdenvertaiset lähtökohdat kaupungin hankkeiden välillä ja edesauttaa tasalaatuisten päiväkotitilojen toteutumista. Tavoitteena on ohjata joustaviin suunnitteluratkaisuihin, jotka mahdollistavat erilaiset toiminnan painotukset, toimintakausittaiset muutokset ja toimintayksikköjen tavat järjestää varhaiskasvatuksen toimintaa.

Vastaus valtuustokysymykseen liikuntavammaisten koululaisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon valtuutettu Ira Hietanen-Tanskasen ja 34 muun valtuutetun 29.1.2024 jättämään valtuustokysymykseen liikuntavammaisten koululaisten yhdenvertaisuuden toteutumisesta.

Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan, että oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille, että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Espoossa koulu laatii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman koulun ja oppilaiden tarpeiden pohjalta. Suunnitelman tavoitteena on edistää tasa-arvon toteutumista ja estää syrjintää kaikessa koulun toiminnassa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla varmistetaan, että yhdenvertaista kohtelua edistetään kouluissa systemaattisesti.

Kasvun ja oppimisen lautakunta piti tärkeänä, että liikuntavammaisten koululaisten tosiasiallista yhdenvertaisuutta edistetään ja ryhdytään aina mahdollisimman varhaisessa vaiheessa muun muassa esteettömyyteen liittyvien epäkohtien ja ongelmien korjaamiseksi. Lisäksi lautakunta toivoi, että vuoropuhelua ja yhteistyötä esteettömyysasioissa lisätään toimialan ja kaupungin Tilapalveluiden kanssa, vammaisneuvostoa ja järjestötoimijoita nykyistä aktiivisemmin osallistaen ja kuullen, jotta tarvittavat yksilölliset mukautukset voidaan toteuttaa esimerkiksi liikuntavammaisille oppilaille riittävän varhaisessa vaiheessa.

Lautakunta myös toivoi, että vuoden 2024 aikana selvitetään, miten tosiasiallisesti vammaisten lasten yhdenvertaisuus päiväkodeissa ja kouluissa toteutuu. Huoltajien ja henkilökunnan näkemys siitä, onko kouluissa riittävästi osaamista ja onko tarvittavia mukautuksia tehty ja missä ajassa, on tärkeä selvittää.

Lausunto valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten sähkötupakoinnin kitkemiseksi

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon valtuutettu Henna Kajavan sekä 16 muun valtuutetun 23.10.2023 jättämään valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten sähkötupakoinnin kitkemiseksi. Espoon opiskeluhuoltosuunnitelman liitteenä olevaa Espoon päihdesuunnitelmaa päivitetään kevään 2024 aikana yhteistyössä tulosyksiköiden ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan myös sähkötupakointiin ja muiden nikotiinituotteiden käyttöön puuttuminen ja ennaltaehkäisy. Päihdesuunnitelman toimenpiteiden toteutuksesta vastaa oppilaitoksen rehtorin johtama yhteisöllinen hyvinvointiryhmä. Kouluissa ja lukioissa noudatetaan Espoon opiskeluhuoltosuunnitelman liitteenä olevaan päihdesuunnitelmaa. Opetukseen sisällytetään ennaltaehkäisevä työote mm. integroimalla eri oppiaineisiin hyvinvointia ja terveyttä edistäviä sisältöjä.

Varhaiskasvatuksen starttiraha-avustusperiaatteet

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen starttiraha-avustusperiaatteet päivitetään. Päätös tulee voimaan 1.6.2024 alkaen.

Starttiraha-avustusperiaatteita ovat esimerkiksi:

1. Starttirahaa voidaan myöntää palveluntuottajalle, joka järjestää sekä kokoaikaista, enintään

10 tuntia päivässä kestävää varhaiskasvatusta, että osa-aikaista enintään 20 tuntia viikossa

kestävää varhaiskasvatusta.

2. Starttiraha-avustusta voidaan myöntää palveluntuottajalle, joka on ostanut tilan tai vuokrannut

sen varhaiskasvatuskäyttöön. Vuokrasopimuksen tulee olla tehty vähintään kolmeksi

vuodeksi.

3. Starttiraha-avustusta voidaan myöntää yksityisen hoidon tuella toimivien päiväkotien ja

ryhmäperhepäiväkotien sekä palvelusetelillä toimivien päiväkotien tilojen muutostöistä

aiheutuviin kustannuksiin sekä toiminnan käynnistämiseen tarvittavan esimerkiksi irtaimiston,

toimintavälineistön ja -materiaalin hankintakustannuksiin. Starttiraha-avustusta ei myönnetä

käyttökustannuksiin.

4. Starttiraha-avustusta voidaan maksaa enintään 3000 euroa /perustettava espoolaisille lapsille

tarkoitettu uusi varhaiskasvatuspaikka. Toimintavälineistön ja -materiaalin hankintaan

avustusta myönnetään enintään 15 prosenttia 3000 eurosta/ perustettava

varhaiskasvatuspaikka. Starttiraha-avustusta myönnetään kuitenkin enintään sen euromäärän

suuruisena, mitkä ovat todelliset käynnistämiskustannukset/perustettava

varhaiskasvatuspaikka.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakertomus vuodelta 2023

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakertomuksen vuodelta 2023.