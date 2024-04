Lapti aloittaa Tahmelan päiväkodin rakentamisen Tampereella

Päiväkodin tilat on suunniteltu 100 lapselle. Ryhmätilat on suunniteltu siten, että niitä voidaan muokata eri tilanteisiin sopiviksi, esimerkiksi eteiseen voidaan muodostaa tiloja pienryhmille irtokalustein. Kahdelle ryhmälle suunnitellaan yksi lepohuone, johon tulevat kaappisängyt pienille lapsille.

Ryhmillä on yhteinen ruokasali, joka avautuu tarvittaessa viereiseen liikuntasaliin. Tiloja voi hyödyntää yhdessä tai erikseen myös tapahtuma- ja iltakäytössä.

Päiväkoti saa uuden mikrobiystävällisen pihamaan, jossa tulee olemaan mahdollisimman paljon luonnonmateriaaleja ja kasvillisuutta, jotka mahdollistavat luonnollisen altistumisen mikrobeille. Pihalle muodostetaan sadeveden virtauspaikoille pieniä ja matalia lammikoita, joka mahdollistaa vesileikit.

Lisäksi pihalle istutetaan marjapensaita ja kukkia. Viljelylaatikoilla opetellaan viljelyä, ja ne mahdollistavat maakosketuksen. Päiväkodin pihamaalle sijoitetaan myös puunrunkoja kiipeilyä varten, ja aluerajauksia tehdään pystypöllireunuksin, jotka saavat lahota paikoilleen.

Tahmelan päiväkodin uudisrakennuksen laajuus on 1 655 bruttoneliömetriä, ja hankkeen toteutuskustannukset ovat yhteensä 6,050 miljoonaa euroa.

Hirsirakenteisen uudisrakennuksen arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Q’ARK Oy. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy.

”Kokeneena päiväkotirakentajana tulemme mahdollistamaan lapsille ja aikuisille mielekkään arjen laadukkaassa hirsipäiväkodissa. Toteutamme useita puurakenteisia tiloja tällä hetkellä ympäri Suomen ja myös vastaavanlaista Tasanteen hirsipäiväkotia Tampereella. Hirsi on materiaalina ympäristö- ja aistiystävällinen, ja tulemme jättämään paljon puupintaa näkyviin myös sisätiloihin”, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

Lapti on tuttu rakentaja Pirkanmaan alueella: Laptilla on työn alla massiivipuurunkoinen Ojalan päiväkoti ja koulu sekä Tasanteen hirsipäiväkoti Tampereella ja puurakenteinen Soppeenmäen päiväkoti Ylöjärvellä. Lisäksi Lapti on suunnitellut ja rakentanut esimerkiksi puurakenteisen päiväkoti Nappulaniemen Tampereella.