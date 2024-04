Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen katsaus kertoo keskeiset tämän vuoden tienpitotoimet

Maantieverkon korjausvelan kasvua pystytään tänä vuonna taittamaan hallituksen myöntämän lisärahoituksen turvin. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella maanteiden sekä kävely- ja pyöräilyväylien päällysteitä uusitaan tämänhetkisen arvion mukaan noin 450 kilometrin matkalla; määrä on liki kolminkertainen viime vuoteen verrattuna. Viime vuosina on pystytty päällystämään vain kaikkein vilkkainta verkon osaa, mutta tänä vuonna päällystetään myös paljon keskivilkasta tiestöä sekä tehdään muutamia rakenteen parantamiskohteita vähäliikenteisemmällä tieverkolla.

Alkuvuodesta Hailuodon kiinteä yhteys sai vihdoinkin lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupapäätöksestä tehdyn valituksen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös osoittaa, että tehdyt selvitykset on tehty laadukkaasti ja riittävän kattavasti. Pitkään suunnitellun hankkeen toteuttaminen käynnistyy keväällä 2024. Tavoitteena on, että Hailuodon kiinteä yhteys on käytössä loppuvuodesta 2026.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpitoon käytettävissä oleva rahoitus on kuluvana vuonna noin 109 miljoonaa euroa. ELY-keskus kohdentaa perustienpidon rahoituksen koko maassa noudatettavien yhtenäisten linjausten mukaisesti korjaukseen, parantamiseen, suunnitteluun sekä maanteiden päivittäiseen liikennöitävyyteen eli hoitoon.