Espoon Kiviruukista kiertotalouden keskittymä

Kiviruukista tunnettuudeltaan Otaniemen veroinen kiertotalouden keskittymä

Suomalainen tutkimus, koulutus ja liike-elämä ovat eturintamassa kehittämässä uusia puhtaan teknologian innovaatioita ja liiketoimintamalleja systeemisen muutoksen edistämiseksi. Pääkaupunkiseudun läntiselle sisääntuloportille, Espoon Kiviruukkiin, kehitetään kansainvälisesti kiinnostavaa kiertotalouden liiketoiminnan ja osaamisen keskittymää, jossa puhtaan teknologian yritykset saavat pontta kasvulleen. Samalla luodaan aluetta suurempi monialainen kiertotalouden yhteistyöverkosto ja sen toimijoita esittelevä showroom. Kiviruukkiin rakentuu keskustakortteli Cleantech Garden, jossa on tiloja yrityksille ja koulutukseen, sekä parhaillaan laajentuva Pohjoismaiden suurin bio- ja kiertotalouden tutkimuslaitos VTT Bioruukki, joka on uusien biopohjaisten tuotteiden ja kiertotalousratkaisujen pilotointikeskus.

Kiviruukista kiertotalouden keskittymä -projektissa keskitytään erityisesti tekstiilin ja muovin kiertotalouden sekä kestävän ruokajärjestelmän toimintaedellytysten kehittämiseen, sillä kyseiset teemat on tunnistettu merkittäviksi ilmastopäästöjen ja luonnonvarojen käytön kannalta. Lisäksi niissä nähdään paljon potentiaalia synnyttää innovaatioiden kautta niin kansallista kuin kansainvälistä liiketoimintaa ja osaamispääomaa. Kiviruukin alueen kehittämisessä huomioidaan maankäytölliset mahdollisuudet ja rajoitteet yhdistää kaupunkimainen asuinalue ja kiertotalouden yritys- ja TKI-toiminnot niin, että alueella on hyvä elää ja toimia.

Espoo-yhteisö kutsuu mukaan kiihdyttämään kiertotalouden toteutumista

Kiviruukin kehittäminen on osa maakunnallista yhteistyötä Uudenmaan Kiertotalouslaakson kanssa. Se kytkeytyy myös kansalliseen kiertotalouden Green Deal -prosessiin, jossa tavoitellaan eri toimijoiden vapaaehtoisia sitoumuksia kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. EU:n maaliskuussa myöntämä Mission Label -tunnus on osoitus Espoon laajasta sitoutumisesta ilmastotyöhön ja vahvistaa Espoo-yhteisön asemaa edelläkävijänä vihreässä siirtymässä. Espoon kaupunki on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGt) vuoteen 2025 mennessä.

Yhteyshenkilöt:

Espoon kaupunki, Projektipäällikkö Päivi Hertel: paivi.hertel@espoo.fi

Espoon kaupunki, Kehittämispäällikkö Reetta Jänis: reetta.janis@espoo.fi