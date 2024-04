Nuoret ukrainalaiset jazz-muusikot vierailevat Espoossa huhtikuussa

Espoon kaupunki on halunnut osoittaa solidaarisuutensa Ukrainalle sodan alusta saakka, ja Eurooppa-päivänä 9.5.2023 allekirjoitettiin kumppanisopimus Espoon kaupungin ja ukrainalaisen Kryvyi Rihn kaupungin välillä. Kumppanuussopimus mahdollistaa kaupunkien välisen yhteistyön eri aloilla. Espoon kaupungin kulttuuripalvelut aloitti yhteistyön suunnittelun Kryvyi Rihn kanssa marraskuussa 2023. Yhteistyötapaamisissa nousi voimakkaasti esiin tarve tukea lapsia ja nuoria, ja tarjota kaupunkien välisen yhteistyön kautta lapsille ja nuorille tavallisia arkisia kokemuksia, joita sodan takia on ollut vaikeaa tai mahdotonta järjestää.

Kryvyi Rih Junior Big Bandin vierailu huhtikuussa on seurausta tiiviistä yhteistyöstä, ja ensimmäinen askel suunnitelmien viemisessä käytäntöön. Vierailu tarjoaa ukrainalaisille nuorille jazz-muusikoille hengähdyshetken sodan muuttamasta arjesta. Kryvyi Rih Junior Big Band on Kryvyi Rihn kaupungissa sijaitsevan musiikkikoulun oppilaista koostuva nuoriso-orkesteri. Vuonna 1980 perustettu orkesteri on vieraillut vuosien aikana useilla eurooppalaisilla festivaaleilla, ja lähes 400 lahjakasta nuorta jazz-muusikkoa on saanut oppia orkesterissa.

Ohjelmassa harjoittelua ja konsertteja yhdessä suomalaisten kanssa

Kryvyi Rih Junior Big Band osallistuu April Jazz -festivaalin yhteydessä järjestettävälle, viikonlopun kestävälle Big Band Boost! -leirille yhdessä espoolaisen Ebeli Big Bandin, vantaalaisen Vaskivuori Big Bandin ja oululaisen Oulu Youth Jazz Orchestran kanssa. Leirin aikana nuoret harjoittelevat yhdessä ja saavat kokeneiden ammattimuusikoiden ohjausta.

Big Band Boost! -leirin päätöskonsertti järjestetään sunnuntaina 21.4.2024 klo 15.00–17.00 Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa. Lisäksi Kryvyi Rih Junior Big Band esiintyy Louhisalissa maanantaina 22.4.2024 klo 19.00–21.00 konsertissa, jossa se esittelee osaamistaan laajemmin. Yhtyeen monipuolinen ohjelmisto sisältää jazzstandardeja, nykysäveltäjien teoksia sekä orkesteria johtavan Artem Zinchenkon sovituksia muun muassa ukrainalaisista kansanlauluista.

Espoon kaupungin kulttuuripalvelut huomioi myös Suomessa asuvat ukrainalaiset tarjoamalla sunnuntain 21.4. ja maanantain 22.4. konsertteihin alennuslippuja ukrainalaisille 10 euron kappalehinnalla. Alennushintaisen lipun voi ostaa April Jazz -festivaalin kutsuvieraspisteeltä Espoon kulttuurikeskuksen aulasta yksi tunti ennen konsertin alkua. Pisteellä ei ole vaihtorahaa, joten maksu onnistuu kortilla tai käteisellä tasarahana. Lippua ostaessa tulee esittää Ukrainan passi.