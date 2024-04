Kannusali kutsuu lapset nauttimaan värikkäästä maanalaisesta kulttuuritilasta

"Vatsastapuhuja Sari Aalto ja Kaverit" lupaa 50-minuuttisen shown, joka on täynnä ihastuttavia nukkehahmoja, tarttuvia musiikkinumeroita ja häikäiseviä taikatemppuja. Esitys on pääosin suomeksi, mutta osa vuorosanoista esitetään myös englanniksi ja ruotsiksi. Sari Aallon esityksen jälkeen on ainutlaatuinen Meet & Greet -tilaisuus, jossa lapset voivat tavata lahjakkaan esiintyjän ja saada erityisen muistokortin.

Lisäksi Hertta-Bertta levittää naurua aulassa ja Cafe Bar Luolassa. Lumoavien kasvomaalausten lisäksi Hertta-Bertta lupaa mukaansatempaavia aktiviteetteja, kuten laulua, leikkiä ja saippuakuplien puhaltelua. Hertta-Bertta puhuu sujuvasti sekä suomea että englantia.

Vaikka ei välttämättä osallistu pääsaliesitykseen, on tervetullut Kannusalin aulaan tapaamaan Hertta-Berttaa ja nauttimaan tunnelmasta. Kahvila on avoinna koko tapahtuman ajan, tarjoten valikoiman välipaloja ja virvokkeita.

Kannusali kutsuu mukaan päivään täynnä hauskuutta, naurua ja viihdettä Lasten Luolalauantaina!

Lasten luolalauantai: Vatsastapuhuja Sari Aalto ja Hertta-Bertta Kannusalissa 11. päivä toukokuuta. Liput Sari Aallon esitykseen 15 € (/perhelippu 45 €, sis. 4 lippua) + tilausmaksu (alk. 1,50 €), lippu.fi

Suositusikä 2+

Aikataulu:

Klo 13–16 Hertta-Bertta tavattavissa aulassa/Cafe Bar Luolassa

Klo 14–14.50 Sari Aalto ja kaverit salissa (pääsymaksullinen)

Klo 15 Sari Aalto meet & greet aulassa