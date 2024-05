Suomalaiset B2B-ohjelmistoyhtiöt Pohjoismaiden optimistisimpia: 70 % uskoo kasvun kiihtyvän tänä vuonna

Suomeen on rakentumassa uudenlainen IT-yritysrypäs 24.1.2024 10:15:00 EET | Tiedote

Suomeen rakennetaan parhaillaan uudenlaista IT-alan yritysrypästä. Krosswise-nimisen emoyhtiön alle rakentuvan kokonaisuuden tytäryhtiöistä jokainen keskittyy tarkoin valittuihin toimialoihin. Yhteistyön takana on useita kotimaisia digialan konkareita Matti Ristimäen johdolla sekä sijoittajana teknologiayhtiö Reaktor. Yritysrypäs on lähtöisin Tampereelta, ja suunnitelmissa on toimisto myös Helsinkiin vielä tämän vuoden aikana.