Lidl tekee paluun musiikkibisnekseen – uusi kesäbiisi henkii Tapani Kansan menevää klassikkohittiä

Lidlin kesäbiisit ovat perinteisesti keikkuneet soittolistojen kärjessä ja esimerkiksi vuoden 2018 kesäbiisiä Kesä on kreisi on kuunneltu lähes kaksi miljoonaa kertaa. Lidlin vuoden 2024 kesäbiisi on nimeltään Käy kuumana kesään (feat. AMOR), jonka latinorytmit tapailevat kaikille suomalaisille tuttua Tapani Kansan R-A-K-A-S -hittiä. Kesäbiisiin on tehty nykypäivään sopivat lidlmäiset lyriikat ja siinä lauletaan rakastumisesta, sillä Lidlissä vietetään tänä vuonna rakkauden kesää. Biisillä Lidl haluaa tuoda iloa, laulua ja tanssia suomalaisten kesään.

− Aiempien vuosien kesäbiisimme ovat olleet valtavan suosittuja, ja parin vuoden tauon aikana niiden perään on kyselty paljon. Nyt voimmekin iloksemme kertoa, että kesäbiisi on taas täällä ja entistä menevämpänä! Taustalla soiva klassikkohitti herättää varmasti tunteita kaikissa suomalaisissa, ja biisin latinorytmit pistävät lanteet liikkumaan, kertoo Lidlin markkinointipäällikkö Jonna Musa.

Jotta suomalaiset lähtisivät joukolla tanssimaan biisin tahtiin, siihen on tehty valmis koreografia, jota pääsee opettelemaan lähiviikkoina TikTokissa. Biisiin on tietysti tulossa myös Youtubessa julkaistava musiikkivideo, joka saa ensi-iltansa toukokuun loppupuolella.

− Koreografiasta on tehty simppeli, jotta sen voi opetella kuka tahansa tanssitaitoihin katsomatta. Toivommekin, että mahdollisimman moni lähtee mukaan tanssimaan kesän kuumimman hitin tahtiin! sanoo Musa.

Lidlissä vietetään rakkauden kesää

Lidlissä kesä on nyt virallisesti käynnistynyt, kun kesän mainokset ovat alkaneet pyöriä niin televisiossa kuin verkossakin, ja iso osa kesävalikoiman tuotteista on jo saapunut myymälöihin Hangosta Sodankylään.

Tänä kesänä Lidlissä teemana on rakkaus. Kampanjalla halutaan muistuttaa, että rakkaus kuuluu kaikille. Lidlin kesämainoksissa seikkailee sympaattinen rakkauden lähettiläs Amor, joka rakkausnuolineen tuo rakkauden ilosanomaa kaikille. Amorin nuolen osuessa saattaa rakastua ensimmäiseen vastaantulijaan tai vaikkapa kesän uutuusjäätelöön.

− Mielestämme rakkaus ja hyvä ruoka kuuluvat kesään, ja haluamme yhdistää nämä kaksi tärkeää teemaa. Toivomme, että rakkausteeman kautta ihmiset näkevät kesän ja herkullisen kesäruoan uudessa valossa ja ottavat ilon irti Suomen lyhyestä, mutta sitäkin mahtavammasta kesästä, tiivistää Musa.

Lidlin kesäbiisiä pääsee kuuntelemaan Spotifysta. Biisi löytyy myös Singa-laulukirjastosta, joten siitä voi kehitellä tulevan kesän karaokebravuurin.