Lapin vesistöjen virtaamissa lähipäivinä pientä nousua, varsinaisia tulvahuippuja saadaan vielä odottaa

Lapin alueen vesistöjen tulvat antavat odotuttaa itseään, vaikka vapun lähipäivien lämmin sääjakso kääntää vesistöjen virtaamia hiljalleen nousuun. Viikon vaihteessa sää kuitenkin jälleen kylmenee, mikä siirtää jokien tulvahuippuja myöhemmäksi. Tulvaennusteissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Simojoella tulvasta on mahdollisesti tulossa kaksihuippuinen. Ensimmäinen huippu saavutetaan tämän viikon lopulla ja toinen suurempi huippu toukokuun puolivälin paikkeilla. Simojoen tulva on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi. Simojoella jään lähtö on mahdollinen viikon lopulla, mikäli joen virtaama kasvaa riittävän suureksi. Simojoella on jo ollut paikoitellen pienehköä jäiden liikehdintää ja joessa virtapaikkoja on jo sulana.

Lapin muissa vesistöissä viileän sääjakson vuoksi virtaamat pysyvät edelleen alhaisina ja jäiden lähtö on todennäköisimmin vasta toukokuun puolivälissä. Tämän hetken ennusteiden mukaan tulvahuippujen ajankohta on toukokuun lopulla. Tulvahuippujen suuruudet ovat keskimääräisiä tai keskimääräistä suurempia. Ennusteet tarkentuvat lähempänä tulvahuippujen ajankohtaa.

Vesistöissä jäät ovat vielä paikoillaan, mutta virtapaikkoja on jo paikoitellen sulana. Sään lämmetessä ja vesistöjen virtaamien kasvaessa jäät alkavat heiketä nopeasti, joten jäillä liikkumisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Tulvan suuruudesta riippumatta tulvavaara-alueen kiinteistöillä olisi hyvä olla joka kevät valmius suojata oma omaisuus tarvittaessa. Valmiuteen kuuluu mm. toimien suunnittelu etukäteen, tarvittavien suojausmateriaalien hankinta ja tulvatilanteen kehittymisen seuraaminen. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Lisätietoa tulviin varautumisesta vesi.fi-palvelusta sekä Lapin tulvaoppaasta.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 8.5.2024, jonka jälkeen julkaistaan tiedote