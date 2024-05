Vermassalon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä

Ilmatar Vermassalo Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Vermassalon tuulivoimahankkeesta. Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Ilmatar Vermassalo Oy suunnittelee Vermassalon tuulivoimahanketta Virtain kaupungin alueelle Pirkanmaan maakuntaan. Hankealue sijaitsee noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä Virtain kaupungin keskustaajamasta Vermasjärven länsipuolella. Hankealue on kooltaan noin 4 300 hehtaaria. Alueelle suunnitellaan enimmillään 25 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 345 metriä ja yksikköteho 7–10 MW.

Arvioitavissa hankevaihtoehdoissa voimaloita olisi enimmillään 25 kappaletta

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kolmea sijoitteluvaihtoehtoa (VE1, VE2 ja VE3). Vaihtoehdossa 1 hankealueelle rakennetaan enintään 25 tuulivoimalaa ja vaihtoehdossa 2 tuulivoimaloiden määrä on enintään 21. Hankevaihtoehdossa 3 alueelle suunnitellaan enintään 20 tuulivoimalan sijoittamista. Näiden lisäksi tarkastelussa on mukana vaihtoehto 0, jossa hanketta ei toteutettaisi.

Tuulivoimapuiston ulkoisen sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa. Hankkeen sähkönsiirto suunnitellaan toteutettavaksi 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla niin, että se tehdään yhdessä joko Ilmattaren Tuuramäen tuulivoimahankkeen kanssa (SVEA) tai ABO Wind Oy:n Myyränkankaan tuulivoimahankkeen kanssa (SVEB). YVA-menettelyssä arvioitavan sähkönsiirtovaihtoehdon A:n mukaisen voimajohtolinjan pituus on 20,5 kilometriä ja sähkönsiirtovaihtoehto B:n mukaisen voimajohtolinjan pituus on 46,6 kilometriä.

Kaikille järjestetään avoin yleisötilaisuus – myös etäosallistuminen on mahdollista

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestettävä kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 28.5.2024 klo 17.00–19.00 Kurjenkylän kylätalolla Virroilla (Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteyden välityksellä. Osallistumislinkki päivitetään hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/vermassalontuulivoimahankeYVA.

Mielipiteitä voi esittää heinäkuun alkuun asti

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 1.7.2024 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/2748/2023).

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.