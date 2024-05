Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 2.5.2024

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,68. Taso on 50 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedennousun aikaistuminen on selvästi poikkeava historiaan nähden. Korkeampia vedenkorkeuksia on havaittu myöhemmin keväällä. Lisäjuoksutukset Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken padosta ovat käynnissä. Kallaveden pinta tulee vielä nousemaan ennustemallin mukaan yli 10 cm. Kaikkien vesistöjen rannoilla kannattaa irtotavarat kerätä talteen.

Iisalmen reitillä padot ovat täysin auki ja lisäksi juoksutetaan Ahkiolahden kanavasta. Nerkoon kanavan avaamisen sallivaa vedenkorkeutta ei ole vielä saavutettu. Ennusteen mukaan Poroveden ja Onkiveden tulvakorkeudet eivät enää nousisi rajusti. Kiuruveden korkeus on nousemassa toiseen edellisen kokoiseen tulvahuippuun ja Sonkajärvi vielä suurempaan huippuun viime päivien nousunopeudella.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnoissa on vielä useita kymmeniä senttejä nousuvaraa säännöstelylupien ylärajoihin. Juojärvessä nousuvaraa on 25 cm.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 65 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,82. Saimaalla lisäjuoksutus on käynnissä; mutta vedenpinta nousee pitkälle kesään.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pohjoisimmat järvet Iisveteen asti nousevat vielä lisää. Vedenpinnat ovat nyt viime kevään tulvahuipun tasolla. Etelästä päin virtaava Suontee lienee jo huipussaan. Hankavesi säilyy pitkään keskimääräistä korkeammalla. Rautalammin reitin alaosan keskusjärvi Konnevesi on myös ajankohtaan nähden ennätyskorkeudessa.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla.