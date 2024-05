Turun raitiovaunujen kilpailutus käynnistyy syksyllä 2024

Raitiovaunujen tulee vastata tulevaisuuden joukkoliikenteen tarpeisiin

Raitiovaunujen käyttöikä on pitkä, jopa 40 vuotta. Raitioliikenteen on tavoitteena käynnistyä Turussa 2030-luvun alkupuolella. Vaunujen hankintaa valmistellaan siis 2070-luvun joukkoliikenteen tarpeisiin.

Satama–Varissuo-yleissuunnitelmassa on määritelty vaunujen ominaisuudet pääpiirteissään. Vaunuja hankittaisiin suunnitelman mukaisesti 13 kappaletta. Tulevaisuudessa kysynnän kasvaessa ja vuorovälien tihentyessä vaunuja tarvitaan Satama–Varissuo-linjalla arvion mukaan 15.

Yleissuunnitelman alustavan arvion mukaan raitiovaunujen hankintahinta Satama–Varissuo-linjalle on 42 miljoonaa euroa. Lopullisiin kustannuksiin vaikuttavat markkinatilanne, yleinen hintataso ja vaunujen räätälöinti.

Raitiovaunujen vaatimukset ohjaavat suunnittelua

Yleissuunnitelmassa Turun raitiotien on suunniteltu toimivan niin sanotulla eurooppalaisella normaalilla raideleveydellä, joka on 1,435 metriä. Raitiovaunun leveys on 2,65 metriä, kuten Tampereellakin. Vaunujen määrää voidaan lisätä kysynnän mukaan ja paikkojen määrään vaikuttaa vaunujen muotoilulla ja sisustuksella. Vaunut ovat olennainen osa kaupunkikuvaa ja omaleimaisia raitiovaunuja löytyykin ympäri maailman.

"Vaunujen teknisten ominaisuuksien lisäksi raitiovaunujen käytön mukavuuteen panostetaan niiden muotoilua ja visuaalisuutta räätälöimällä. Esimerkiksi Ranskan Champagnen maakunnassa sijaitsevan Reimsin kaupungin raitiovaunut mukailevat samppanjalasin muotoa. Tärkeintä on suunnitella ratkaisut asiakastarpeet huomioiden," kertoo raitiotieyhtiön suunnittelupäällikkö Lauri Räty.

Raitiovaunujen toimittajan valinnassa otetaan huomioon paitsi hankintakustannukset myös kunnossapidon kustannukset vaunun koko elinkaaren aikana sekä laadulliset tekijät, jotka määritellään hankinnan edetessä. Näitä voivat olla matkustusmukavuus, melutaso, kunnossapidon helppous ja kustannukset tai vaunujen vastuullisuus.

Hankinnassa on varauduttava viivästyksiin

Raitiovaunuja tarvitaan hyvissä ajoin ennen liikennöinnin aloittamista. Vaunuja tarvitaan raitiotieradan koeajoihin ja käyttöönottoon sekä kuljettajien koulutukseen. Toimitusajat riippuvat vaunujen räätälöinnistä, ja tuotannon alettua vaunuja toimitetaan yksi kuukaudessa. Satama–Varissuo-linjan vaunujen toimitus veisi näin ollen yli vuoden.

Hankintaa varten on haettu oppeja muista raitiotiekaupungeista. Esimerkiksi Tampereen raitiovaunuhankinta aloitettiin seitsemän vuotta ennen liikenteen käynnistymistä. Pääkaupunkiseudulla sen sijaan koeajot ja koulutukset on voitu suorittaa olemassa olevalla raitioliikenteellä, mikä on lyhentänyt hankinta-aikaa.