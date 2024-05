Tiedemuseo Liekin Ruokaa kaikille -näyttely 3.6. klo 13.00

Ruokaa kaikille -näyttely taustoittaa ruuasta käytävää keskustelua. Se tuo esiin tutkimuksen merkitystä ruoantuotannolle ja ruoan kulutukselle aina suurista nälkävuosista nykypäivään. Mistä ruoka tulee ja mikä ohjaa ruokavalintojamme?

Näyttelyn esittelyteksteissä käytetään osin selkosuomea, jotta mahdollisimman monen on helppo ymmärtää ne. Kielivalikoimassa on myös ruotsi ja englanti.



Ruokaa kaikille -näyttelyn avautumisen myötä museon uusi näyttelykeskus on valmis. Museo tuottaa monitieteisiä näyttelyitä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Vaihtuvan näyttelyn lisäksi Tiedemuseo Liekissä on myös pysyvä näyttely Tieteen palo, joka kertoo yliopiston merkityksestä ja yliopistolla tehdystä työstä.

Mediatilaisuuden ohjelma

13.00 Kahvit ja tervetuloa, museonjohtaja Miia-Leena Tiili

13.05 Ruokainnovaatiot: pettuleivästä sienirihmastoihin ja uutuusrasvoihin, varadekaani Mari Sandell, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

13.20 Tutustuminen näyttelyihin, näyttelypäällikkö Pia Vuorikoski

14.00 Tilaisuus päättyy



Voit valita kummankin näyttelyn esittelyn tai vain toisen. Esittelyt kestävät noin 20 min, minkä jälkeen voit jäädä tutustumaan näyttelyihin omatoimisesti.

Ruokaa kaikille -näyttely Tiedemuseo Liekissä 17.5.2024–26.10.2025. Fabianinkatu 33, Helsinki. Avoinna ti–ke klo 12–16, to klo 12–20, pe-la klo 12–16.



Tiedemuseo Liekkiin kuuluu kolme kohdetta Helsingin keskustassa: yliopiston päärakennuksen näyttelykeskus, Tähtitorninvuorella sijaitseva Observatorio ja Porthanian Piirustussali. Tiedemuseo Liekki valaisee tieteen, taiteen ja tähtitaivaan ihmeitä.

