Maailmankuulu brittitrio Tiger Lillies kehutun Edgar Allan Poe -esityksensä kanssa Suomeen

Martyn Jacquesin Lontoossa vuonna 1989 perustama The Tiger Lillies tunnetaan omintakeisesta ja kokeilevasta musiikkityylistään, joka yhdistelee oopperaa, mustalaismusiikkia ja Pariisin boheemialueiden tunnelmaa. The Tiger Lilliesin tunnusomaista tyyliä on kuvailtu synkäksi, pimeän humoristiseksi, nerokkaan oudoksi ja lopulta mahdottomaksi lokeroida. Useita albumeita julkaissut ja monenlaisten taiteilijoiden kanssa yhteistyötä tehnyt trio on esiintynyt niin Picadilly-teatterissa kuin Sydneyn Oopperatalossakin. Trion uran kohokohtiin lukeutuu mm. kaksi Olivier -palkintoa Shockheaded Pete -kulttihitistä sekä Grammy-ehdokkuus The Gorey End -albumista.

Marraskuun lopussa Savoy-teatterissa nähtävä Edgar Allan Poe's Haunted Palace on erittäin visuaalinen ja ylenpalttinen romanttinen kauhumusiikkifarssi, jossa The Tiger Lillies sukeltaa Edgar Allan Poen synkkään ja pahaenteiseen maailmaan. Esityksen kansainvälisen työryhmän ytimeen kuuluvat kiitetty ranskalais-amerikkalainen ohjaaja Paul Golub, amerikkalainen videotaiteilija Mark Holthusen sekä ruotsalainen näytelmäkirjailija Peder Bjurman. Esityksen partituuri ja kaikki kappaleet ovat The Tiger Lilliesin laulajan Martyn Jacquesin kirjoittamia. Esityskieli on englanti, tekstitys on suomeksi.

Kummittelevan palatsin syvyyksissä nuori runoilija kohtaa pahaenteisen Korpin, joka tarjoaa hänelle erityisen mustaa mustetta, jonka kerrotaan takaavan ikuisen maineen ja kunnian. Runoilija kirjoittaa vimmatusti ja muste loppuu pian. Etsiessään epätoivoisesti lisää hän ryntää läpi palatsin lukuisten käytävien ja salien. Jokaisesta huoneesta hän löytää tarinan, runon, sivun Poen mielikuvituksesta, ja kaikkialla on kuolevia neitoja…



The Tiger Lillies nähtiin viimeksi Suomessa loppuunmyydyillä G-livelabin klubikeikoilla niin Helsingissä kuin Tampereellakin. Savoy-teatterissa ryhmä on ihastuttanut aiemmin The Tiger Lillies Freakshow -esityksensä kanssa vuonna 2011. Edgar Allan Poe’s Haunted Palace -esitys nähdään Suomessa ensimmäistä kertaa marraskuussa. Esityskieli englanti, tekstitetty suomeksi.



Tiger Lillies: Edgar Allan Poe’s Haunted Palace

29.11.2024 klo 19.00

30.11.2024 klo 14.00 & 20.00

Kesto n. 1,5 h, ei väliaikaa



Liput:

Lipunmyynti alkaa pe 24.5. klo 9.00 Lippu.fi:ssä

Liput 15-69 €



