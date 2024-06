Kutsu medialle: Attendo-kotien avoimet ovet Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueille 11.6.2024 klo 15.00–18.00

Järjestämme kaikissa ikäihmisten asumispalveluihin keskittyneissä Attendo-kodeissamme hyvinvointialueellanne avointen ovien päivän tiistaina 11.6. klo 15.00–18.00. Toivomme, että tulet tutustumaan toimintaamme, näkemään tilamme ja keskustelemaan kanssamme ajankohtaisista hoivan kysymyksistä. Sinua lähimmän tai eniten kiinnostavan Attendo-kodin tiedot löydät täältä:

Varsinais-Suomi

Pirkanmaa

Satakunta

Tule käymään, kun sinulle sopii – ennakkoilmoittautuminen tästä linkistä. Ilmoittautumalla varmistat itsellesi pullatarjoilun! Tutustu myös etukäteen liitteenä olevaan medialle suunnattuun materiaalipakettiin.

Attendo on Suomen johtava hyvinvointialueiden kumppani ja julkisten hoivapalveluiden yksityinen tuottaja. Tarjoamme hoivaa, kuntoutusta, asumispalveluita sekä ateria- ja puhtauspalveluita noin 12 000 suomalaiselle 430 hoiva- ja palvelukodissamme ympäri maata. Attendo-koti on asukkaamme koti, jossa hänen läheisensä ovat aina lämpimästi tervetulleita vierailuille. Kodit ovat uusia tai hiljattain remontoituja ja suunniteltu asukkaidemme tarpeet huomioiden, tarjoten kodinomaisen ja yhteisöllisen ympäristön, jossa asiakkaamme voivat elää täyttä, omannäköistänsä elämää. Ikäihmisten hoiva on yksi yhteiskuntamme keskeisistä kysymyksistä, ja haluamme tukea hyvinvointialuettanne pitämään huolta alueen asukkaista. Missiomme "Vahvistamassa ihmistä" on olemassaolomme ja toimintamme ydin.

Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaamme!