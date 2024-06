Solnet Group ja YIT puitesopimukseen koskien asuinrakennusten aurinkovoimaloita

Nyt allekirjoitetun puitesopimuksen mukaisesti Solnet Group toteuttaa aurinkovoimaloiden suunnittelun sekä asennukset YIT:n asuinrakennuskohteisiin, joiden katoille aurinkovoimaloita asennetaan. Solnet Groupilla on omat asennustiimit ympäri Suomea, jolloin projekteja on helppo toteuttaa laajalla alueella.

Ilmastotavoitteet ja rakentamisen päästöjen vähennys ovat YIT:n strategian ytimessä. Yritys on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja YIT:n tavoitteena on oman toimintansa hiilineutraalius vuoteen 2030 sekä yli 30 % päästövähennykset rakentamisessa vuoteen 2019 verrattuna.

Yrityksen tiukat päästötavoitteet alittavat selvästi alalle asetetut vaatimukset ja YIT kehittääkin jatkuvasti uusia keinoja vähentääkseen rakentamisen ja asumisen aikaisia päästöjä. Näihin toimenpiteisiin kuuluu uusiutuvan energian ratkaisujen lisäksi mm. vähähiilisten rakennusmateriaalien määrän jatkuva lisääminen ja materiaalihukan vähentäminen hyvällä suunnittelulla sekä lisäämällä rakentamisen jätteiden lajittelua ja kierrätystä.

”Kaikki tammikuun 2023 jälkeen suunnitellut YIT Kodit kuuluvat A-energialuokkaan. Energiatehokkuuden lisäksi niissä on yleensä maalämpö tai aurinkopaneelit tuottamassa energiaa. Yhteistyö Solnet Groupin kanssa aurinkovoimalaprojekteissa on sujunut hyvin ja sitä yhteistyötä on nyt hyvä jatkaa ja laajentaa”, kertoo Aki Pirttijärvi, suunnittelupäällikkö YIT:ltä.

EU:n maaliskuussa vahvistaman energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti aurinkopaneelit on asennettava kaikkiin uusiin asuinrakennuksiin vuoteen 2029 mennessä. YIT haluaa olla edelläkävijä tässäkin ja aloittaa aurinkopaneelien asennukset uusiin asuinrakennuksiinsa hyvissä ajoin.

”Olemme todella iloisia puitesopimuksesta YIT:n kanssa koskien uusien asuinrakennuksien aurinkovoimaloita. Yhteistyö Suomen suurimman ja vanhimman asuntorakentajan kanssa on hieno askel vihreän siirtymän matkalla. YIT on hyvä esimerkki rakennusalan yrityksestä, jossa ilmastotavoitteet ovat toiminnan ytimessä ja aurinkosähkön käyttöönotto nähdään tärkeänä toimenpiteenä jo nyt. Solnet Groupilla on yli kymmenen vuoden kokemus kaupallisten ja teollisten aurinkovoimaloiden kehittämisestä, joten isojen ja haastavienkin kohteiden toteuttaminen onnistuu”, sanoo Veli-Matti Heimonen, operatiivinen johtaja, Solnet Group.

Solnet Group

Vuonna 2014 perustettu Solnet Group on nopeasti kasvava aurinkoenergiayritys, jolla on toimistot Alankomaissa, Saksassa ja Suomessa. Vuonna 2020 yritys listattiin 59. nopeimmin kasvavana yrityksenä Euroopassa Financial Timesin FT1000-listalla ja sijoittui kolmanneksi energiasektorilla. Jo vuonna 2016 Solnet Group sai WWF:n myöntämän Climate Solver -palkinnon. Solnet Group tarjoaa kattavia ja laadukkaita palveluja konsultoinnista ja suunnittelusta asennukseen ympäri Eurooppaa. Helpottaaksemme asiakkaidemme projektia tarjoamme myös palveluja hankkeen rahoitukseen sekä aurinkopaneelien huoltoon ja korjaukseen. Solnetin asiakkaisiin kuuluvat suuret sijoitusrahastot, kauppakeskukset, kaupat sekä varasto- ja logistiikka-alan yritykset. Lisätietoja saat osoitteesta www.solnet.group.

YIT

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi