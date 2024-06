Rakastu itseesi

Ilomed on esteettisen lääketieteen klinikka, jossa hoitojen turvallisuus, luonnollisuus ja eettisyys kulkevat kaikessa tekemisessä johtotähtenä.

Hoitojen lähtökohtana on kokonaisvaltaisuus. Mitä se Ilomedilla tarkoittaa?

”Meidän tehtävämme on katsoa asiakkaalle oikeat hoidot. Ei siis niin, että asiakkaan tarvitsisi tietää mihin toimenpiteeseen varata aikaa, vaan arvioimme konsultaatiossa, mitä kannattaa lähteä tekemään. Yksilölliset erot ovat niin valtavat ja siksi myös tilanteet tulisi katsoa oma kudostyyppi ja kokonaisuus huomioiden”, Essi Luhta sanoo.

Essi on julkisuudesta ja sosiaalisesta mediasta tuttu esteettinen sairaanhoitaja. Hän vastailee kanavillaan kysymyksiin eri hoidoista ja niiden turvallisuudesta.

Villiin länteen vastuullista tietoa

Tänä päivänä esteettisillä alalla on valtavasti tarjolla mitä erilaisempia hoitoja ja niiden tekijöitä.

Koska alan sääntely Suomessa kulkee jälkijunassa, toimenpiteitä voivat tällä hetkellä tehdä muutkin kuin terveydenhuollon ammattilaiset.

Asiakkaiden turvaksi tähän toivotaan pikaista muutosta, sillä myös julkisuudessa on nähty pieleen menneitä hoitotuloksia, joista korvauksia on jouduttu hakemaan jopa oikeusteitse.

Monelle maallikolle voi kaiken mahdollisen tarjonnan keskellä olla todella vaikeaa arvioida, mihin kannattaa lähteä ja mihin ei.

”Tarkoitukseni on auttaa tekemään valintoja, joita ei tarvitse myöhemmin katua”, Luhta sanoo.

Varmista tekijän ja hoidon laatu

Ensimmäiseksi Luhta ohjeistaa varmistamaan, että esteettisen hoidon tekijä löytyy JulkiTerhikistä.

On tärkeää selvittää, että kyse on terveydenhuollon ammattilaisesta, jolla on pätevyys tehdä tarjoamiaan toimenpiteitä. Potilasvakuutus on voimassa vain Suomessa.

Toisekseen Luhta kiinnittäisi huomiota siihen, ovatko käytössä olevat menetelmät ja aineet sertifioituja.

Tämän varmistaminen voi maallikolle olla hankalampaa ja siksi Essi vastaileekin turvallisuutta koskeviin kysymyksiin lääketieteelliseen näyttöön perustuen TikTok-liveissään.

Esimerkiksi täyteaineita löytyy lukuisiin eri käyttötarkoituksiin, mutta lisäksi aineiden laaduissa on huomattavia eroja.

Mitä ainetta tarkalleen ottaen käytetään?

"Mitään esteettistä toimenpidettä ei saa tekemättömäksi, vaan siitä jää aina jälki kehoon ja kudokseen", Luhta muistuttaa.

Tekijältä vaaditaan taitoa ja vastuullisuutta, jotta hoidoilla saavutetaan toivottu lopputulos ja ne eivät vie tilannetta heikompaan suuntaan.

Luhta kiinnittää erityistä huomiota eri hoitojen yhteisvaikutuksiin ja pitkäaikaisseuraamuksiin. Tämän arviointi edellyttää syvällisempää alan ammattitaitoa ja kokemusta.

Suomalainen huippuklinikka

Essi Luhta on käynyt yli sata esteettisen alan koulutusta ulkomailla ja toimii myös kouluttajana. Kaikki Ilomedin ammattilaiset osallistuvat maailman johtaviin tapahtumiin pitääkseen omaa ammattitaitoaan kärjessä.

Huippuklinikka, josta saa Suomen korkealuokkaisimmat hoitotulokset eikä yhtään vähempää, oli koko Ilomedin perustamisen lähtökohta.

Ilomedilla asiakasta ja hänen kasvojaan katsotaan kokonaisuutena.

”Saan tosi paljon kommentteja asiakkailtani siitä, että minua ei olla ennen otettu näin kokonaisvaltaisesti huomioon ja tilannettani katsottu aina kudostyypistä lähtien.”

Jokaisen tilanne on yksilöllinen

Hoidon suunnittelu lähtee asiakkaan toivomuksista, mikä häntä itseään häiritsee ja mihin asioihin toivoisi muutosta.

Konsultaatiossa katsotaan ihon ja kasvojen rakenteiden puutteet, paitsi anatomisesti, myös ihon terveyden osalta. Esimerkiksi suurentuneet ihohuokoset, punotus ja kuivuus kertovat, että ihon tasapaino on heikentynyt.

On uskomatonta, miten hyvään kuntoon iho on mahdollista saada oikeilla menetelmillä. Silloin näyttää upealta myös ilman meikkiä.

”Ongelmat ratkaistaan, niitä ei häivytetä”, Luhta summaa.

Luonnonkaunis lopputulos

Tehdäänkö Ilomedin klinikalla aivan kaikkia toimenpiteitä, mitä asiakas haluaa?

”Jos asiakas haluaisi vaikkapa aivan himmeät turbohuulet, ne jäisivät tekemättä”, Luhta sanoo ja perustelee ratkaisua paitsi anatomisilla ja fysiologisilla ongelmilla, myös esteettisellä silmällä.

Ilomedilla hoitojen tavoite on luonnonkaunis. Välttämättä ihmisestä ei ulospäin pystyisi edes sanomaan, että mitään hoitoja on otettu, kun yleisilme on vain yksinkertaisen upea.

Tämä myös on tavoitteena useammilla esteettisiä hoitoja hakeville suomalaisilla. Halutaan näyttää hyvältä luonnollisesti.

Jatkuvalla hoidolla kehitetään ja ylläpidetään hoitotuloksia

Hoitokokonaisuus koostuu ihon jatkuvasta kotihoidosta sekä ennen että jälkeen klinikkahoitojen.

Klinikkahoidot ovat ihon pinnan hoitamista. Kotihoitoa tehostamaan saatetaan tehdä esimerkiksi kemiallista kuorintaa tai mikroneulausta.

Pistoshoidot ovat ihon laatua parantavia biostimulaatiohoitoja, jotka tehostavat ihon omia toimintoja.

Rakenteelliset hoidot vaikuttavat luustoon, rasvakudoksen ja lihaksistoon. Niissä mennään pintaa syvemmälle vaikuttamaan ominaispiirteisiin ja vähennetään ei-toivottuja ikääntymismuutoksia.

Jälkikontrolli on avainasemassa

Kaikkiin hoitoihin kuuluu jälkikontrolli.

Hoitotulos katsotaan eli ollaanko saavutettu tulos mitä on haluttu, vastaako se tavoitetta ja ovatko tavoitteet realistisia. Tarvittaessa pohditaan jatkotoimenpiteitä, mikä vie eteenpäin kokonaisvaltaisen muutoksen saavuttamisessa.

Jälkikontrollissa käydään läpi myös, kuinka hoitotulosta voi ylläpitää. Mikä pidentää sen kestoa ja mitä kotihoidossa kannattaa huomioida? Entä onko jatkokontrollille tarvetta.

”Jos ollaan täysin tyytyväisiä, voidaan todeta, että nyt näyttää siltä mitä halutaan. Kudokset kuitenkin elävät joka ikinen päivä, niin jossain kohtaa kuitenkin yleensä taas tapaamme asiakkaan kanssa”, Essi sanoo.