Nuorten kanssa kehitetyn pelin avulla kirjoitustaidot haltuun

Lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidot heikkenevät kaiken aikaa, mikä on huolestuttava suunta. Tarinatalo-pelin tarkoitus on tarjota mielenkiintoinen ratkaisu tähän huoleen ja luoda mielenkiintoinen, virtuaalinen oppimisympäristö, jossa lapset ja nuoret voivat kehittää luku- ja kirjoitustaitojaan.

”Suunnitellessa pelejä etenkin lapsille ja nuorille, on ensisijaisen tärkeää kuunnella myös heidän ääntään suunnittelupäätöksiä tehdessä. Kevään aikana olemme järjestäneet 10 työpajaa, joissa on kerätty tietoa nuorilta ja osallistutettu oppilaita pelin suunnitteluun erilaisilla aktiviteeteilla. He ovat päässeet näkemään koko prosessin ja antamaan testipalautetta ennen ensimmäisen version julkaisua. Oppilaiden tuotoksia on yhdistelty esimerkiksi pelin päävastustajan sekä pelissä käytettävän Taikakynän luomisessa, he ovat ideoineet eri pelitasojen ulkoasuja sekä testanneet Tarinatalon sisältämien oppimispelien toimivuutta”, kertovat käytettävyysasiantuntijat Essi Lehto ja Ruut Tikkanen Oulun yliopiston INTERACT-tutkimusyksiköstä.

Työpajojen aiheena oli esimerkiksi luoda pelin taustatarinoita niin kirjoittamalla, kuin askartelemalla, ideoida pelin keskeisiä elementtejä sekä testata ja arvioida pelikokonaisuutta ja eri vaiheessa olevia pelin osa-alueita.

”Peli lanseerataan nyt ja sitä aletaan testata yhteistyökouluilla heti syyslukukaudella. Peli toteutetaan pedagogisten periaatteiden mukaan, jotka nousevat uusimmasta kirjoittamisen opetusta ja pelejä käsittelevästä tutkimuksesta sekä Lapin yliopiston Pelaa, keksi ja kirjoita -hankkeen aiempien pakopelipilottien tuloksista. Näitä pedagogisia periaatteita ovat muun muassa yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen tukeminen, oppilaiden oman toimijuuden rakentaminen sekä ideointiin ja luovan itseilmaisun rohkaisu. Pedagogiassa huomioidaan myös digitaalisessa verkkoyhteiskunnassa tarvittavat tärkeät transmediaaliset lukutaidot”, täydentävät pedagogiset asiantuntijat Outi Kallionpää ja Johanna Pentikäinen Lapin yliopistosta.

Tarinatalo -projektissa tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kirjoitustaitoja teknologian ja motivaatiotutkimuksen innoittamana ja kehittää virtuaalinen pelioppimisympäristö tukemaan näiden taitojen opettelua. Tarinatalo -projektion monitieteellinen tutkimusprojekti, jossa yhdistyy Lapin yliopiston pedagoginen osaaminen, Oulun ammattikorkeakoulun pelikehitysosaaminen sekä Oulun yliopiston käyttäjälähtöisen teknologian sekä hyötypelien suunnittelutaidot, etenkin kouluikäisten näkökulma huomioiden. Kevään aikana järjestettiin yhteensä 10 työpajaa yhteistyössä kolmen Oulun alueen koulun kanssa: Hiukkavaaran koulu 7. luokka, Oulun Steinerkoulu 8. luokka ja Kaakkurin koulu 9. luokka.

”On tärkeää hyödyntää monipuolista pelikehitysosaamista lasten ja nuorten osaamisen kehittämisessä. Uskomme, että tässä on paljon potentiaalia jatkossa. On mukavaa päästä hyödyntämään oman kehitystiimin monipuolista osaamista myös hyötypelien parissa, toteavat tiimipäällikkö Mika Määttä ja ohjelmoija Risto Ihalainen Oulun ammattikorkeakoulusta.

Tarinatalo-pelin ensimmäinen versio on suunnattu yläasteikäisille. Peli tulee vuoden 2024 syksyllä valtakunnalliseen jakeluun, ja se on vapaasti opettajien hyödynnettävissä käytettävissä. Pelin käytettävyyttä tukee helppokäyttöinen koulutusmateriaali sekä koulutukset. Tarkoituksena on laajentaa peliä tulevaisuudessa sekä muille luokka-asteille että kehittää sitä tutkimustuloksiin perustuen. Tarinatalo projekti on osa laajempaa Metapilot Factory -hanketta, jota rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.