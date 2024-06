Jyväskylän yliopisto luopuu espanjan kielen perus- ja aineopintojen koulutuksesta

Espanjan suosio A2-kielenä peruskoulussa ei näy kiinnostuksena opiskella espanjaa Jyväskylän yliopistossa perus- ja aineopintojen tasolla. Opiskelijoiden ja suoritettujen opintopisteiden määrä on ollut laskussa jo usean vuoden ajan. Myös kielten aineenopettajaopiskelijoiden kiinnostus hankkia opetettavan aineen pätevyys espanjan kielestä on alhainen. Viime vuosina keskimäärin alle kolme opiskelijaa on vuosittain suorittanut espanjan aineopinnot, jotka yhdessä aineenopettajan pedagogisten opintojen kanssa antavat kelpoisuuden opettaa espanjaa peruskoulussa ja lukiossa.

Koulutuksen järjestämisessä on punnittava resurssien järkevää käyttöä ja alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden määrää.

”Olemme yliopistona sitoutuneita laajaan kielitarjontaan sekä kielikoulutuksen laadukkuuteen. Tämä edellyttää uudenlaista ajattelua tavoista, joilla kielten opetusta on järkevä toteuttaa yliopistossa. Yliopistossa käynnistyneen kielikoulutuksen kehitystyön tavoitteena on uudistaa kielten opetusta ja samalla profiloida meidät yliopistona, joka tunnistaa kieli- ja kulttuuriosaamisen tärkeyden akateemisessa asiantuntijatyössä”, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Mika Lähteenmäki toteaa.

Koulutuksen lakkauttamispäätöstä seuraa siirtymäkausi, jonka aikana opetusta tarjotaan, jotta opiskelijoiden on mahdollista suorittaa kesken olevia opintojaan loppuun. Siirtymäkauden pituudesta päätettäessä otetaan huomioon opiskelijoiden näkemykset sekä opettajan ja koulutussuunnittelijan arviot tarvittavan opetuksen määrästä.

Lisätietoja:

Dekaani Mika Lähteenmäki, puh. 040 805 3206, mika.k.lahteenmaki@jyu.fi