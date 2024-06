Kiinteistöliitto kannattaa asuntojen lyhytkestoisen vuokraamisen sääntelyä lailla

Esitetty lakimuutos sallisi sen, että asunnossa vakituisesti asuva asunnonomistaja voisi vuokrata asuntoaan lyhyiksikin jaksoiksi. Muualla asuva asuntosijoittaja tai ammattimainen majoitustoimija voisi vuokrata asuntoaan vähintään neljän viikon mittaisiksi jaksoiksi. Kunnalle tulisi esityksen mukaan mahdollisuus rakentamisjärjestyksellä kieltää tätä lyhyemmiksi jaksoiksi vuokraaminen muilta kuin asunnossa kirjoilla olevilta omistajilta. Lakimuutos tulisi voimaan vuoden 2026 alussa.

”Se, että lyhytvuokrasuhteiden määrittelyssä rajaksi esitetään neljää viikkoa, on mielestäni perusteltua. Erityisen hyvää on se, että tämä määrittely tehdään lain tasolla. Lähtökohtana esityksessä on se, että lyhytvuokraus on muutoinkin sallittua, ellei sitä kunnan rakentamisjärjestyksessä ole nimenomaisesti kielletty. Pidämme myös tätä lähtökohtaa hyvänä”, sanoo Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Hienonen.

Kiinteistöliitto pitää hyvänä sitä, että kunnilla olisi mahdollisuus puuttua majoitustoimintaan siellä, missä sääntelylle on tarvetta. Lyhytkestoisesta vuokraustoiminnasta on aiheutunut ongelmia lähinnä suurimmissa kaupungeissa, eikä sitä sen vuoksi ole Kiinteistöliiton mielestä tarpeellista rajoittaa kaikkialla maassa.

Tähän saakka ongelmana on taloyhtiöiden kannalta ollut sen arvioiminen, käytetäänkö asuntoa käyttötarkoituksen mukaisesti vai sen vastaisesti. Asian arviointi on usein ollut vaikea, ellei lähes mahdoton tehtävä johtuen puutteellisesta lainsäädännöstä ja majoitustoimintaa käsittelevistä tulkinnanvaraisista ohjeista.

Kiinteistöliitto pitää nyt tehdyn esityksen lisäksi erittäin tärkeänä, että lyhytvuokrauksen sääntelyä jatketaan asunto-osakeyhtiölakia ja lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta uudistettaessa. Näillä uudistuksilla on parannettava taloyhtiöiden ja vuokranantajien mahdollisuutta puuttua lyhytvuokrauksesta aiheutuviin häiriöihin.

Kiinteistöliitto antoi lausuntonsa rakentamislain uudistuksesta 5.6.2024