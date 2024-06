Yrittäjät: Alv-alarajaa pitäisi nostaa enemmän

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta toteaa perjantaina julkistetussa mietinnössään, että arvonlisäveron vähäisen toiminnan rajaa pitäisi nostaa 15 000 eurosta 20 000 euroon.

Liikevaihdoltaan 15 000 ja 30 000 euron välissä olevien yritysten arvonlisäveron liukuva alarajahuojennus poistuu vuoden 2025 alussa EU-direktiivin vuoksi. Suomen Yrittäjät on esittänyt vähäisen toiminnan rajan nostamista 30 000 euroon kompensoimaan alarajahuojennuksen poistumisesta aiheutuvaa arvonlisäverotuksen kiristymistä.

– Yrittäjät on pitkään vaatinut vähäisen toiminnan rajan nostoa, jotta aivan pienimpien yritysten verotus ei kiristyisi alarajahuojennuksen poistumisen myötä. On hyvä, että valtiovarainvaliokunta näkee tarpeen tukea taloudellista toimeliaisuutta ja yrittäjyyttä. Esitys on oikeansuuntainen, mutta kuitenkin valitettavasti riittämätön, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki sanoo.

Valiokuntakäsittelyssä oppositiopuolueet olisivat nostaneet alarajan 20 000 euron sijaan 30 000 euroon.

Edelleen kasvun este

Valiokunnan esitys merkitsisi toteutuessaan edelleen 20 000–30 000 euron liikevaihdon yritysten arvonlisäverotuksen kiristymistä.

– Alarajahuojennuksen poistumisen ja auttamatta vajaaksi jäävän alarajan noston aiheuttama verotuksen kiristyminen voi muodostaa joillekin yrityksille kasvun esteen tai ainakin merkittävästi jarruttaa sitä, Yrittäjien veroasiantuntija Kurki jatkaa.

– Kun tulevia arvonlisäverotuksen muutoksia peilataan nykytilaan, voidaan muutosten nähdä heikentävän yksinyrittäjien ja pienimpien työvoimavaltaisten yritysten kannattavuutta sekä ainakin vähentävän kannusteita päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymiseen.

Lisätiedot: Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki, puh. 050 407 5885