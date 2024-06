Kesätyöpaikkojen työsuojeluvalvonta: nuorten on saatava tehdä töitä turvallisesti

”Uutisista olemme kuulleet surullisista tapauksista, joissa nuori on loukkaantunut tai jopa kuollut työtapaturmassa. Nuoret työntekijät ovat ikänsä ja vähäisen kokemuksensa takia erityisen suojelun tarpeessa. Heidät on perehdytettävä huolellisesti turvallisiin työtapoihin. Työssä käytettävien koneiden ja laitteiden on oltava ehdottoman turvallisia, myös häiriötilanteissa”, korostaa työsuojelutarkastaja Saila Lähdesmäki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Myös nuoren itsensä on tärkeä tietää, että jos työtehtävä tuntuu yhtään vaaralliselta, sitä ei pidä tehdä. Ensin kannattaa kertoa asiasta esihenkilölle tai työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. Jos vaara ei tällä poistu, voi soittaa työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan numeroon 0295 016 620.

Nuorilla ei saa teettää vaarallisia töitä ennen työsuojeluviranomaiselle ilmoittamista. Alle 16-vuotiaalla ei saa teettää lainkaan vaarallista työtä.

Työvuoroja ei saa perua sateen takia

Tarkastusten tavoitteena on myös herätellä työelämään astuvia nuoria siihen, että työelämän keskeisistä pelisäännöistä kannattaa ottaa selvää, kun tekee työsopimusta ja aloittaa työt.

”Nuorten on hyvä tietää esimerkiksi se, että työvuorot on saatava tietoon hyvissä ajoin, eikä niitä voi perua viime hetkessä vaikkapa sateen takia. Lisäksi työehtosopimuksesta on hyvä varmistaa, että palkkaa ja lisät maksetaan oikein”, Lähdesmäki neuvoo.

Nuorten on hyvä tietää myös se, että työolojen on oltava lainmukaiset. Turvallisuuden lisäksi vähimmäisvaatimuksia ovat esimerkiksi vessatauot, juomavesi ja tuoli tauoille.

Tarkastukset tehdään useimmiten ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksilla haastatellaan kesätyöntekijöitä ja kerrotaan heille samalla työelämän pelisäännöistä ja mahdollisuudesta pyytää apua työsuojeluviranomaiselta.