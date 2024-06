PRBI Barometri 2024: Kriisiviestintä nousi kolmen kysytyimmän palvelun joukkoon – mediasuhteet ja viestintästrategiat pitivät kärkisijansa

Kriisiviestintäpalveluiden kasvavan kysynnän taustalla toimistot näkevät muun muassa maailman tapahtumat, erilaiset kriisit sekä taloudellisen ja poliittisen epävarmuuden aiheuttaman yleisen kriisitietoisuuden kasvun.

Tänä vuonna viestintäpalveluiden kysynnän kasvuun tai pysymiseen samana uskoo 93 prosenttia vastaajista. Arvio on hieman viime vuotta myönteisempi, sillä vain 7 prosenttia (2023: 13 %) uskoo kysynnän laskevan. Yritysten viestintäbudjettien nähdään tänä vuonna pysyvän samana (80 %), mikä on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen (40 %) verrattuna.

PRBI-barometrin tuoreet tulokset osoittavat, että tiukassa taloudellisessa tilanteessa viestinnän ostopalvelut ovat yhä strategisempia. Viestintätoimistojen asiakkaat arvostavat edelleen mediasuhteiden sekä tavoitteellisen ja vaikuttavan strategisen viestinnän osaamista. Myös ennakoinnin ja poikkeustilanteiden hallinnan merkitys korostuu.

Barometrin mukaan tänä vuonna yritykset täydentävät viestintäosaamistaan edellisvuosia enemmän täsmähankittujen projektien avulla. Viestintätoimistoyhteistyöstä projektiluonteista on tänä vuonna 43 prosenttia (2023: 25 %), mikä on tarkalleen saman verran kuin vuosiasiakkuuksien määrä eli 43 prosenttia (2023: 56 %). Avoimen tuntilaskutuksen määrä on pysynyt suurin piirtein edellisvuoden tasolla (2024: 14 %, 2023: 13 %).

Vastaajista 80 prosenttia ennustaa ESG-palveluiden kasvua, mikä heijastaa organisaatioiden kasvaneita vastuullisuusvelvoitteita. ESG-asiakkaat arvostavat medianäkyvyyttä ja kaipaavat koulutusta median kanssa toimimiseen sekä strategista tukea vastuullisuusviestintään.

Vastaajat ovat tunnistaneet, että mediakenttä on muuttunut entistä nopeatempoisemmaksi ja arvaamattomaksi. Ajankohtaisten uutisten seuraaminen ja ripeä reagointi niihin on yhä tärkeämpää ja viestintätoimistojen apu tässä korvaamatonta.

”Kriisiviestintäpalveluiden kysynnän nousu näkyy myös meillä Brunnenissa. Yhä useampi poikkeustilanne liittyy maineriskiin, jonka taustalla on esimerkiksi tietovuoto tai sidosryhmien ennakoimaton käyttäytyminen. Ulkopuolinen, sidosryhmien odotustenhallinnan tunteva viestintätoimisto on näissä hetkissä korvaamaton kumppani. Maineeseen liittyvät myös vastuullisuus ja ESG, minkä viestintään osa organisaatioista suhtautuu vielä aristellen. Usein turhaan”, Brunnenin toimitusjohtaja Taru Nikulainen arvioi.

Kansainvälinen PRBI-barometri palvelee viestintäpäättäjiä

Tulokset käyvät ilmi vuosittain toteutetusta PRBI-barometrista, jossa selvitetään yli 40 maan viestintätoimistojen näkemyksiä viestintäpalveluiden kysynnän muutoksista ja painopisteistä.

Brunnenin kehittämä kansainvälinen viestintäbarometri toteutettiin nyt neljäntenä vuonna peräkkäin. Barometri auttaa viestintäpalveluita ostavia päättäjiä näkemään, millaisiin palveluihin investoidaan kansainvälisesti ja mitä päättäjät odottavat viestintätoimistoilta. Kyselytutkimuksella kerätty data auttaa organisaatioita arvioimaan sekä viestintänsä painopisteitä että organisaation kehittämistarpeita. Samalla barometri kirittää palveluiden tarjoajia kehittämään palveluitaan ja palvelemaan asiakkaitaan entistä laadukkaammin.

Brunnen julkaisee barometrin seuraavan kerran keväällä 2025.

PR Boutiques International (PRBI) on yli 40 viestintätoimiston kansainvälinen verkosto yli 40 maassa, viidellä mantereella. Jäseninä on strategiseen viestintään erikoistuneet yksityisomisteiset viestintätoimistot. Brunnen on osa PR Boutiques International -verkostoa ja sen ainoa suomalaisjäsen.