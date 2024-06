Kuluttajia ei kiinnosta vastuullinen pizza

Kotipizzan Ilmastolaskuri kertoo dynaamisesti pizzojen ja ruokatuotteiden hiilijalanjäljen suoraan asiakkaalle jokaisen pizzatuotteen osalta. Vaihtamalla pizzan täytteitä tai rakentamalla omavalintaisen Perfetta-pizzan voi seurata, kuinka laskuri kertoo ilmastopäästöt reaaliajassa. Laskurissa avataan tarkemmin, mistä valitun tuotteen hiilijalanjälki syntyy, ja kuinka se jakautuu tuotteen raaka-aineiden, valmistuksen ja pakkauksen kesken.

’’Ilmastolaskuri lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 2022, ja nyt olemme kehittäneet sitä yhä eteenpäin. Huomaamme, että kuluttajia kiinnostavat pizzojen ilmastovaikutukset, mutta käyttäjämäärät laskurissa ovat vielä minimaaliset’’, avaa Kotipizzan vastuullisuuspäällikkö Sara Anttila.

Ilmastolaskurin lanseerauksen jälkeen laskuri on kerännyt huomiota, mutta koko verkkokaupan kävijöistä se on houkutellut vasta noin 1 prosentin. Vähäinen käyttäjämäärä kertoo, kuinka haastavaa on saada kuluttajia kiinnostumaan pizzan ja ruokatuotteiden ilmastopäästöistä. Osaltaan se voi viitata siihen, että kuluttajia ei tällä hetkellä kiinnosta vastuullinen pizza.

Vähäinen käyttäjämäärä tuo tavoitteita tuleville vuosille, sillä Kotipizzalla uskotaan Ilmastolaskurin olevan erinomainen työkalu, jolla tuodaan pizzan ilmastopäästöjä helpolla tavalla esille. Sen avulla asiakkaat näkevät suosikki pizzojensa ilmastopäästöt, ja voivat halutessaan tehdä valintoja tiedon pohjalta. Ilmastolaskuri itsessään on osa Kotipizzan laajaa ilmastotyötä sekä missiota ’’olla hyvien puolella’’.

’’Vastuullisuus on keskeistä etenkin ruoka-alan toimijoille, mutta ennen kaikkea herkullinen pizza on se, mitä asiakkaamme hakevat. Herkullisten tuotteiden lisäksi haluamme kuitenkin tuoda esiin esimerkiksi ilmastovaikutuksiamme, ja siten kannustaa asiakkaitamme tekemään kestävämpiä valintoja. Vaikka Ilmastolaskuri ei ole vielä saanut suurta huomiota, olemme sitoutuneita kehittämään sitä ja lisäämään sen näkyvyyttä’’, jatkaa Anttila.

Ilmastolaskurin kehitystyölle nähdään myös selkeä merkitys, sillä laskuria käyttävien on huomattu saattavan ostopäätöksensä loppuun todennäköisemmin kuin ei laskuria käyttävien asiakkaiden. Laskurin käyttäminen vaikuttaa myös ostoskorin suuruuteen, jonka on huomattu taas kasvavan jopa puolet suuremmaksi kuin ei laskuria käyttävien pizzan ystävien. Tämä osoittaa, että pieni osa asiakkaista on varovaisen kiinnostuneita vastuullisuudesta, kunhan se ei vaikuta pizzan herkullisuuteen.

Jotta kävijämäärä saadaan kasvamaan, tulee laskurin olla mahdollisimman helppo käyttää. Laskurin kehitystyöhön tullaan jatkossa osallistamaan asiakkaita yhä enemmän. Esimerkiksi Kotipizzan kanta-asiakasohjelman Kotijoukkojen jäsenille lähetettiin viime viikolla kysely, jolla selvitetään Ilmastolaskurin toimivuutta.

Dynaamisesti pizzojen ilmastopäästöt laskeva Ilmastolaskuri voitti European Franchise Federationin Innovation ja Sustainability palkinnon viime vuonna, mikä osoittaa osaltaan sen merkittävyyden ja innovatiivisuuden.