Kauneusalan töiden haitalliset kuormitustekijät kannattaa ehkäistä ennalta

Suomen kosmetologien yhdistys on työsuojeluviranomaisen neuvojen pohjalta laatinut vinkkejä kauneusalalle fyysisen kuormituksen hallinnasta ja ehkäisystä. Alla on linkkejä alan asiantuntijoiden laatimiin opastusvideoihin. Videoilla on nostettu esiin ensin kuormittavia tekijöitä ja tämän jälkeen ergonomisia työskentelytapoja.

Hieronnat

Kasvohoidot

Jalkahoidot

Käsi- ja kynsihoidot

Ehostukset

Ripsi- ja kulmapalvelut

Sokeroinnit

Tauot ja palautuminen





Työsuojeluviranomainen valvoo, että työpisteen rakenteissa ja käytettävissä työvälineissä on huomioitu työn luonne ja työntekijän edellytykset. Työntekijällä on riittävästi tilaa työskennellä, työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein ja toistorasituksen aiheuttama haitta minimoidaan. Jos työpaikalla on palkattuja työntekijöitä, on työnantajalla työturvallisuuslain (738/2002) mukaan velvollisuus tunnistaa ja arvioida työn vaaroja, myös työn fyysisen kuormituksen osalta. Työntekijöille tulee antaa opetusta ja ohjausta työn terveellisestä ja turvallisesta tekemisestä.

Työpaikalla on hyvä huomioida työtilojen toimivuus, melu, tauotus, pitkäkestoisen istumatyön haitat, valaistus, psykososiaaliset tekijät, lämpöolosuhteet, työvälineet sekä työpaikalla esiintyvät biologiset ja kemialliset tekijät. Työnantajan tulee järjestää lakisääteinen työterveyshuolto sekä tapaturmavakuutus, vaikka hänellä olisi vain yksi työntekijä. Yksinyrittäjänkin on mahdollista järjestää itselleen työterveyshuolto ja saada tukea fyysisen kuormituksen hallintaan. Työterveyshuolto auttaa vähentämään työkyvyttömyydestä aiheutuvia sairauspoissaoloja ja kustannuksia.

Lue lisää fyysisestä kuormituksesta työsuojeluviranomaisen verkkopalvelusta.

Hius- ja kauneudenhoitoalalla työskentelevillä löytyy tietoa ergonomista ja fyysisestä kuormituksesta Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.