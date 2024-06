Ilmastotiekartan seurantatiedot julki –Pohjois-Savon ilmastopäästöt laskeneet yli kolmanneksella vuodesta 2007

Pohjois-Savon suurimpia päästösektoreita olivat vuonna 2022 maatalous (33 %), tieliikenne (24%) ja lämmitys (18 %). Asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet 35 % vuodesta 2007, ollen keskimäärin 7 t CO2e vuonna 2022. Kansallinen keskiarvo oli 5,5 t CO2e.

Etenkin fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen näkyy ilmastopäästöissä. Esimerkiksi kaukolämmityksen päästöt Pohjois-Savossa ovat laskeneet 60 % ja sähkölämmityksen päästöt 70 % vuosina 2007–2022. Energiasektorin myönteiseen päästökehitykseen on vaikuttanut myös energiatehokkuuden parantuminen tuotannossa, jakelussa ja käytössä.

– Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sekä hyötykäyttö on oltava tavoitteena jo lähitulevaisuudessa. Itä-Suomessa teollisuuden bioperäisen hiilidioksidin talteenotossa on mieletön potentiaali. Edelläkävijyyttä tarvitaan ja tarvitsemme myös hiilidioksidin kysyntää alueelle, esimerkiksi vedyn tai synteettisten polttoaineiden tuotannon muodossa, tulevaisuuden näkymiä avaa Savon Voima Oyj:n toimitusjohtaja Juha Räsänen.



Maatalouden ja liikenteen päästöt junnaavat paikallaan

Alueen suurimpien päästölähteiden, maatalouden ja tieliikenteen päästöt ovat osoittautuneet hankaliksi vähentää. Vaikka maataloudessa on onnistuttu tehostamaan tuotantoa viimeisten vuosikymmenten aikana, se ei näy päästöjen laskuna. Tilanne kuvaa kehitystä myös valtakunnallisesti. Maatalouden päästövähennyksiin keinoja etsitään muun muassa maanmuokkausmenetelmiä ja kasvilajivalintoja hyödyntämällä sekä lannankäsittelymenetelmiä kehittämällä.

Liikenteen sähköistyminen jatkuu voimakkaasti, mutta tämä ei vielä näy merkittävänä laskuna sektorin päästöissä. Vuonna 2022 tieliikenteen päästöt vähenivät 3 %. Täyssähköautojen osuus uusista autoista ja julkisten latauspisteiden määrä ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Liikennesuorite on kuitenkin pysynyt korkealla ja maakunnan kulkutapajakaumassa henkilöautoilun osuus (56 %) on jämähtänyt paikalleen. Joukkoliikenteen osuutta on ollut vaikeaa kasvattaa (7 %), mutta positiivista on, että kävelyn osuus (14 %) on hieman noussut.

– Jotta hiilineutraalisuustavoite voidaan saavuttaa, tulee päästövähennystyötä jatkaa tarmokkaasti unohtamatta hiilinielujen vahvistamista. Katsetta tulisi kohdistaa tavoitevuoteen 2035 ja siihen, missä kunnossa Pohjois-Savon hiilinielut ja varastot ovat tuolloin ja sen jälkeen. Pohjois-Savossa tehdään hyvää työtä hiilinielujen vahvistamiseksi ja turvemaiden ennallistamiseksi. Tämä työ tulee varmasti näkymään tulevaisuudessa myös alueen hiilitaseessa, tuumaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen. Pohjois-Savon hiilinielut ja hiilivarastojen koko on laskettu viimeksi vuonna 2020 ja tiedot tullaan päivittämään tämän vuoden lopulla.

Maakunnallinen Pohjois-Savon sopeutumissuunnitelma tuloillaan

Koska ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät yhä voimakkaammin maakunnassa hillintätoimenpiteistä huolimatta, tullaan alueelle laatimaan ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma. Suunnitelman valmistelua koordinoidaan syksystä alkaen Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hankkeessa. Suunnitelman laadintaan kutsutaan mukaan laajasti alueen toimijoita.

Pohjois-Savon ilmastotiekartan päätavoitteena on, että maakunta on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vuoteen 2035 mennessä vähintään 80 % vuoden 2007 tasosta, ja loput päästöt sitoa tai kompensoida kestävästi.

Kasvihuonekaasupäästötiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen HINKU-laskentaan, joka ei sisällä päästöhyvityksiä, päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä.



Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hanke on Pohjois-Savon ilmastotyön koordinointihanke ajalle 1.3.2024-31.12.2026. Hanketta koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Pohjois-Savon liiton kehittämisrahastosta.