“Yhdessä auttaminen vahvistaa tiimihenkeä” - Framery teki jälleen hyviä tekoja

Joona Lähdesluoma nikkaroi kollegoineen monta kymmentä linnunpönttöä luonnonsuojeluun. Auttaminen toi hänelle luovan tauon muuten kiireiseen työpäivään sekä mahdollisuuden tutustua paremmin kollegoihin.

“Toisten auttaminen on minulle tärkeää. Uskon että hyvä tulee aina vastaan jossain vaiheessa elämää”, Tommi kertoo. “Porukalla on kiva auttaa, samalla tulee höpöteltyä kuulumiset ja juteltua asioista mitä ei muuten tule käytyä läpi. Yhdessä auttaminen vahvistaa tiimihenkeä.”

Samaan aikaan Iira Hyytiäinen keräsi roskia tiiminsä kanssa Pirkkalassa.

“Meillä oli hieno päivä, ja roskien keruu oli niin mukavaa että oli vaikea lopettaa. Musiikki soi taustalla, roskapihdit kädessä ja kaunis aurinkoinen päivä, niin juuri muuta ei voinut toivoa. Lisäksi saimme paljon positiivista palautetta tekemästämme työstä ohikulkijoilta”, Hyytiäinen kertoo.

Frameryn tiimiläiset auttoivat ikäihmisiä YSTI ry:n toimipisteellä Hervannassa ja Amurin Teon tuvassa. Ohjelmaan kuului yhdessäoloa, puuron keittoa. keskustelua ja erilaista viriketoimintaa, joka toi ikäihmisille kaivattua seuraa. Myös mielenterveystyö ja nuorten hyvinvointi on Frameryn tiimeille tärkeää, joten he järjestivät jalkapallo-ottelun Näsinkulman Klubitalon mielenterveyskuntoutujien kanssa. Lisäksi työntekijöitä osallistui verenluovutukseen, joka on konkreettinen tapa auttaa ja pelastaa henkiä.

Luonnonsuojelu ja eläinten hyvinvointi nousivat myös toiveina henkilöstöltä. Linnunpönttöjen lisäksi osa henkilöstöstä jalkautui auttamaan löytökissojen hoitokodissa. Lisäksi henkilöstöä osallistui roskakävelyyn, jonka tuloksena oli useita kymmeniä kiloja kerättyä roskaa Pirkkalan alueelta.

Auttaminen tekee hyvää mielelle, hyvinvoinnille ja tiimihengelle

Frameryn EB ja TA Lead Tiina Kotamiehen mukaan hyvien tekojen päivä on osa Frameryn laajempaa sitoutumista sosiaaliseen vastuuseen ja yhteisön hyvinvointiin.

“Vapaaehtoistoiminta on osa keinojamme rakentaa työpaikastamme mielenterveyttä ja jaksamista tukeva paikka. Merkityksellinen ja tuloksellinen työelämä saa ponnistusvoimansa hyvästä mielestä ja auttamisesta tulee nimenomaan hyvä mieli pitkäksi aikaa”, Kotamies kertoo.

Tempauksesta vastasi yhteistyössä Framery ja auttamisen sovellus Commu. Commu on tamperelainen auttamisen sovellus, jolla on jo yli 70,000 käyttäjää ympäri Suomen. Commun perustanut Karoliina Kauhanen uskoo vahvasti siihen, että auttaminen ja vapaaehtoistyö eivät hyödytä ainoastaan niitä, jotka saavat apua, vaan myös auttajia itseään.

“Tutkimukset ovat osoittaneet, että auttaminen parantaa merkittävästi omaa hyvinvointia. Vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteisöllisyyttä, lisää tyytyväisyyttä elämään ja vähentää stressiä”, Kauhanen kertoo. “Lisäksi yhdessä tekeminen vahvistaa tiimihenkeä ja lisää työhyvinvointia. Siksi on upeaa, että Framery osallistaa koko henkilöstönsä hyviin tekoihin!”