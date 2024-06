Sofia Virta: Aikooko oikeusministeriö poistaa yhdenvertaisuuslaista varhaiskasvatuksen?

– Olen nähnyt oikeusministeriöstä maanantaina 17. kesäkuuta lähetetyn sähköpostin, jossa kerrotaan oikeusministeri Leena Meren (ps) johtaman oikeusministeriön aikeista poistaa yhdenvertaisuuslaista velvoite edistää yhdenvertaista varhaiskasvatusta, Sofia Virta kertoo.

Virran mukaan velvoitteen poisto olisi lapsen oikeuksien vastaista.

– Aivan päätöntä jos näin todella on! Jokaisella lapsella on varhaiskasvatuksessa oikeus tulla kohdatuksi ja kohdelluksi yhdenvertaisesti mistään henkilökohtaisesta ominaisuudesta, kuten ihonväristä tai vammaisuudesta, huolimatta. Uskon, että tätä ammattilaiset työssään päiväkodeissa toteuttavatkin, mutta on aivan järkyttävää, että velvoite tähän haluttaisiin poistaa laista, Virta toteaa.

Virta on huolissaan hallituspolitiikan kokonaisvaikutuksista, joita sekä perheiden toimeentuloa heikentevät leikkaukset, kansalaisyhteiskuntaan kohdistetut leikkaukset ja tällaiset tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta rapauttavat muutokset aiheuttavat.

– Olen todella huolissani siitä suunnasta johon Orpon ja Purran hallitus Suomea työntää. Toivon todella, että lausuntokierroksen myötä hallitus ei päätä toteuttaa tätä suunnitelmaa, Virta vetoaa.