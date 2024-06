Vihreät asetti lisää kuntavaaliehdokkaita Helsingissä

“Tulevaisuuden Helsingissä mahdollisuuksia on vielä enemmän kuin tänään. Me uskomme tulevaisuuteen, koska tiedämme, että siihen on mahdollista vaikuttaa. Helsingissä, jonka eteen me vihreät teemme työtä, jokainen voi elää omannäköistään elämää. Tulevissa kuntavaaleissa on kyse juuri tästä, ja tarvitsemme parhaan mahdollisen ehdokasjoukon mahdollisuuksien Helsinkiä toteuttamaan”, sanoo Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Salla Merikukka.

Vihreät asetti 15 ehdokasta, joista kuluvalla valtuustokaudella valtuustoryhmässä toimii Fatim Diarra. Ehdokkaiksi asetettiin Martin Aalto, Anne-Mari Aalto-Samateh, Emil Aarnio, Fatim Diarra, Mojibur Doftori, Robert Ellmén, Oona Foster, Kristiina Karhos, Juha Karhu, Hanna Kosonen, Outi Lindqvist, Joanna Lukkarila, Sonja Naalisvaara, Sameli Sivonen ja Vera Tattari.

Vihreiden tavoitteena kevään 2025 kuntavaaleihin Helsingissä on paitsi täysi, myös monipuolinen lista, joka kuvastaa koko kirjoa helsinkiläisiä.

Helsingin Vihreät tulee nimeämään kuntavaaleihin yhteensä 127 ehdokasta. Seuraavan kerran ehdokkaita nimetään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 10.9.2024. Kuntavaalit käydään 13.4.2025.

Kaikki nimetyt ehdokkaat löytyvät täältä.