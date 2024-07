HRK-Kiinteistöt Oy rakennuttaa logistiikkakeskuksen Nurmijärvelle

Uusien tilojen myötä vuokralaisena toimiva tytäryhtiö HRK- Konevuokraamot voi palveluverkostonsa optimoinnin myötä tarjota asiakkailleen entistä parempaa ja laajempaa palvelua yhdestä varikkokeskuksesta käsin. Kohteen valmistuttua tila- ja laitetoimituksia voidaan varustella ja kuljettaa sisäisesti muihin tytäryhtiön toimipisteisiin, sekä suoraan Etelä-Suomen työmaakohteisiin.

2500 m² rakennettava kokonaisuus tulee sisältämään mm. varasto-, logistiikka- ja toimistotilat sekä 240 m² varastokatoksen. Uudisrakennus yhdistää varikkotoimintoja tehokkaaksi kokonaisuudeksi saman katona alle.

“Tähtäämme aina laadukkaaseen asiakaskokemukseen ja uusi logistiikkakeskuksemme tarjoaa tälle tekemiselle korkealaatuiset puitteet. Asiakkaidemme lisäksi hankkeen tuoma lisäarvo on merkittävä myös henkilökunnan kannalta, kun uudet tilat on suunniteltu tarpeita vastaaviksi. Hanke on mittapuumme mukaan merkittävä. Nyt käyttöön otettava alue on pihatiloineen riittävä ja samalla varautumista myös tulevaisuuden tarpeisiin. Tämä sujuvoittaa vuokralaisena toimivan tytäryhtiön operatiivisia toimintoja ja parantaa työympäristön turvallisuutta ja viihtyvyyttä”, kertoo HRK Kiinteistöt Oy:n ja HRK-Konevuokraamot Oy:n toimitusjohtaja Sarita Huotari.

Kestävällä rakentamisella pitkään elinkaareen

Kiinteistön rakentaminen toteutetaan kestävästi HRK:n vastuullisuusperiaatteita mukaillen, jotta kiinteistölle muodostuu mahdollisimman kestävä elinkaari. Konkreettisia suunnitelmia tällä saralla ovat muun muassa aurinkopaneelikentän varaus sekä tontin maanrakennustöistä syntyvän maa-aineksen kierrätys.

"Maanrakennustöistä syntyvä maa-ainesmäärä tulee olemaan mittava, koska työstettävä alue on noin 6 hehtaaria eli noin 56 000 m²”, Huotari selventää.

Kumppaneiksi kilpailutuksen kautta

Tekova valittiin hankkeen toteuttajaksi kilpailutuksen perusteella. Varasto- ja logistiikkarakentaminen on Tekovan ydinosaamista

“Olemme erityisen iloisia saadessamme rakentaa toimitilat toiselle kotimaiselle ja vahvalle toimijalle,” sanoo Tekovan myyntipäällikkö Miika Sieppi. “Tavoitteemme on nollavirheluovutus, mikä tarkoittaa mm. käyttövalmiidentilojen luovutusta aikataulussa. HRK:n Sarita Huotari on niin ikään tyytyväinen Tekovan valikoitumiseen rakentajaksi. "

"Odotamme yhteistyötä Tekovan kanssa paljon, sillä heidän ammattitaitonsa ja sitoutumisensa korkeaan laatuun ovat tehneet meihin vaikutuksen. Se antaa meille varmuuden siitä, että hanke etenee sujuvasti ja lopputulos tulee vastaamaan odotuksiamme.