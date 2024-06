Kippis kestävämmälle muovin käytölle – kertakäyttöastioissa yhä enemmän uusiutuvia ja kierrätettyjä materiaaleja

Alkuvuodesta tehdyn valikoimauudistuksen myötä S-ryhmän ruokakauppojen (Prisma, S-market, Sale, Alepa) muovisten mukien ja lasien valikoimaa on täsmennetty vastaamaan entistä kestävämmin asiakkaiden tarpeisiin.

-Tuotteiden artikkelimäärää on vähennetty noin kolmasosaan alkuperäisestä, ja olemme onnistuneet valikoimassa korvaamaan neitseellistä muovia kartongilla, kierrätysmuovilla ja kasvipohjaisella muovilla. Valikoimauudistusta on ajanut vuonna 2021 voimaan astunut kertakäyttömuovidirektiivi. Lisäksi S-ryhmän kunnianhimoisena tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kertakäyttötuotteidemme valikoima on täysin uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista valmistettu, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Nora Lehtinen S-ryhmän marketkaupasta.

Kesällä mukien ohella myös kertakäyttölautasia ja -aterimia valitaan ostoskoriin tavallista useammin. S-ryhmän teettämän tutkimuksen mukaan suomalainen ostaa kertakäyttöastioita ainakin kerran vuodessa, ja niiden käyttö on pääasiassa kausiluonteista.

-Kaikki valikoimassamme myytävät kertakäyttölautaset ja -aterimet on valmistettu uusiutuvista materiaaleista. Harva myöskään tietää, että osan kertakäyttötuotteista voi käyttää uudelleen: esimerkiksi puupohjaisesta komposiitista valmistetut aterimet voi pestä huoletta astianpesukoneessa ja ottaa käyttöön seuraavallakin reissulla, Lehtinen sanoo.

Konkreettisia tekoja vastuullisen muovin käytön edistämiseksi

Valikoiman kehittäminen tukee S-ryhmän työtä vastuullisen muovin käytön edistämiseksi. Osana muovilinjaustaan S-ryhmä on sitoutunut esimerkiksi minimoimaan turhan muovin käytön, kierrättämään mahdollisimman suuren osan toiminnassaan käytettävästä muovista ja auttamaan myös asiakkaita kierrättämään muovia sekä tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja muoville.

Muovilinjauksen mukaisia askelia onkin otettu marketkaupassa jo vuosia. Esimerkiksi valikoimaan on pitkäjänteisesti lisätty biopohjaisia tai kompostoituvia vaihtoehtoja kertakäyttöisille muovituotteille, ja työtä ympäristön kannalta kestävien pakkausratkaisujen käytön edistämiseksi tehdään jatkuvasti. S-ryhmä on myös sitoutunut vähentämään muovikassien kulutusta osana kansallista muovikassisitoumusta.

Lue lisää muovilinjauksestamme: S-ryhmä - S-ryhmä (s-ryhma.fi)