Tiina Tahvonen on nimitetty talousjohtajaksi

–Tiina Tahvosella on lähes 20 vuoden kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä eri toimialoilla ja globaalisti toimivista yrityksistä. Tiina on johtanut erilaisia ERP-kehityshankkeita, työskentelytapojen muutosprojekteja ja talouden raportointijärjestelmähankkeita. Olen erittäin iloinen, että saamme Tiinan vahvistamaan konsernin talouden ja rahoituksen johtamista, sekä toimimaan konsernin taloushallintotiimin esihenkilönä. Tiina Tahvosella on aiempaa kokemusta eri toimialoilta ja erilaisista yrityksissä, mikä antaa hänelle vahvan ymmärryksen talousjohtamisen laajuudesta ja erityispiirteistä eri konteksteissa. Tiina on kehitysorientoitunut ja ratkaisukeskeinen. Hänellä on aito motivaatio olla lähellä liiketoimintaa, Suur-Savon Sähkö -konsernin toimitusjohtaja Mikael Venäläinen toteaa.



–Olen erittäin innoissani siirtyessäni talousjohtajan rooliin. Olen vajaan vuoden ollut Suur-Savon Sähköllä ja päässyt oppimaan paljon uusia toimialaan liittyviä asioita ja tutustumaan huipputyyppeihin, joiden kanssa työn tekeminen on ollut antoisaa. Energia-ala on murroksessa ja matkalla kohti hiilineutraaliutta, ja tällä matkalla haluan itsekin olla ja varmistaa, että talousjohtaminen pysyy myös muutoksessa mukana. Haluan edelleen olla lähellä liiketoimintaa ja liiketoimintalähtöisesti edistää konsernin taloudellista menestystä. Uskon vahvasti, että yhteistyöllä ja innovatiivisella ajattelulla voimme saavuttaa merkittäviä tuloksia ja viedä Suur-Savon Sähköä eteenpäin, kertoo Tiina Tahvonen.