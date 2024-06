Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu ja Hanna Holopainen esittävät muutoksia eläinten hyvinvointilakiin — sikojen ja nautojen hyvinvointia on parannettava

Lehmien pitäminen kiinni parsinavetassa, sikojen porsitus- ja tiineytyshäkit sekä porsaiden kirurgisen kastraation pitkä siirtymäaika ovat suurimpia eläinsuojeluongelmia nykyisessä eläinten hyvinvointia koskevassa laissa. Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu ja Hanna Holopainen esittävät lakiin muutoksia, joilla nautojen ja sikojen hyvinvointia lisättäisiin merkittävästi.

– Naudat ovat laiduneläimiä, joille ulkona kulkeminen ja laiduntaminen on lajityypillistä käytöstä. Parressa olevat lehmät eivät pysty toimimaan tavalla, joka on niille luontaista. Nykyinen laki jättää aukon, jossa aiemmin rakennetuista parsinavetoista osa voi jäädä käyttöön. Tämä on epäkohta, joka tulee korjata, Holopainen sanoo.

Edustajat Hopsu ja Holopainen esittävätkin, että kaikki, myös olemassaolevat maidontuotantotiloilla käytössä olevat parsinavetat kiellettäisiin siirtymäajalla vuoteen 2028 mennessä.

Porsaiden osalta porsitus- ja tiineytyshäkit rajoittavat todella vakavasti häkkiin sijoitetun emakon liikkumista. Emakot suljetaan tiineytyksen, synnytyksen ja imetyksen ajaksi kääntymisen estäviin häkkeihin. Monet emakot saattavat viettää suuren osan elämästään tiineys- ja porsitushäkeissa, joissa ne eivät mahdu liikkumaan, edes kääntymään. Nykyinen laki sallii edelleen osittain porsitus- ja tiineytyshäkkien käytön.

– Ei ole millekään eläimelle oikeudenmukaista kohtelua pitää se paikallaan merkittäviä osia elämästään. Sioille tällainen toiminta on todella julmaa, sillä siat ovat älykkäitä ja laumassa viihtyviä eläimiä, joille on tärkeää liikkua ja tutkia ympäristöään tonkimalla. Siksi kaikki sikojen liikkumista rajoittavat rakenteet tulee kieltää siirtymäajalla, Hopsu linjaa.

– Uusien häkkien rakentaminen on kielletty, minkä vuoksi olisi johdonmukaista, että myöskään vanhoja ei saa siirtymäajan jäljeen käyttää, toteaa Holopainen.

Suomessa lähes kaikki urospuoliset porsaat kastroidaan kirurgisesti, sillä joillakin kastroimattomilla sioilla esiintyy niin sanottua karjunhajua. Tämä vaikuttaa lihan hajuun. Kastraatio on tutkimusten mukaan kivulias operaatio porsaille.

– Porsaiden kirurginen kastraatio on julma tapa, joka aiheuttaa paljon tarpeetonta kärsimystä. Tämä on onneksi sinänsä nykylaissakin tunnistettu, mutta valitettavasti siirtymäaika, johon mennessä kirurginen kastraatio täytyy lopettaa, on aivan perusteettoman pitkä. Siksi sitäkin täytyy lyhentää ja esitämme, että kaikki siirtymäajat yhdenmukaistetaan siten, että ne päättyvät vuoden 2028 alussa, Hopsu päättää.