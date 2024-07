EM-kentällä tänään suomalaisedustusta – 11 suomalaislasta saattaa Portugalin pelaajat

Portugali ja Slovenia ottelevat tänään jatkopaikasta jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailussa. Neljännesvälieräottelu pelataan 1.7. klo 22 alkaen Suomen aikaa. Lähetystä voi seurata suorana Ylellä 21:30 alkaen.

Portugalin maajoukkue astelee EM-kentälle suomalaislasten saattamana. Lidl on järjestänyt 11 suomalaislapselle mahdollisuuden päästä osaksi ”Lidl Kids Teamia”, eli saattamaan huippupelaajat kentälle. Lidl Kids Team on pukeutunut sini-puna-keltaisiin peliasuihin.

– On upeaa päästä mahdollistamaan tällainen ikimuistoinen kokemus 11 suomalaislapselle. Mahtavaa, että Suomi pääsee tällä tavoin näihin EM-kisoihin mukaan! Kotikatsomot kannattaa avata jo hyvissä ajoin, niin pääsee todistamaan suomalaisedustusta Ronaldon rinnalla EM-kentillä, vinkkaa Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström.

Lidl järjesti keväällä Lidl Plus -sovelluksessa arvonnan, jonka palkintoina oli lapsen ja aikuisen matka jalkapallon EM-kisoihin. Palkinnon huipentuma on tähtipelaajan saattaminen EM-otteluun. Suomesta palkinnon sai 11 onnekasta lasta vanhempineen. Euroopan laajuisesti Lidl on mahdollistanut kisamatkan yli tuhannelle lapselle.

Saksassa 14.6.–14.7.2024 järjestettävässä turnauksessa Euroopan parhaat jalkapallomaajoukkueet pelaavat Euroopan mestaruudesta. Turnauksessa pelataan 51 jalkapallo-ottelua, joissa jokaisessa on mukana 11 saattajaa joukkuetta kohden.