Yrittäjägallup: Vain vajaa neljännes yrittäjistä tietää yritykselleen jatkajan

Runsas puolet (55 prosenttia) pk-yrittäjistä tietää yrityksensä arvon, selviää tuoreesta Yrittäjägallupista. 38 prosenttia vastaajista sanoo, ettei tiedä yrityksensä arvoa.

54 prosenttia pk-yrittäjistä kehittää yrityksensä arvoa tavoitteellisesti. Osuus on pudonnut vuodesta 2020 kymmenen prosenttiyksikköä. Mitä suurempi on henkilöstömäärä, sitä enemmän yrityksen arvoa kehitetään tavoitteellisesti. Tavoitteellista arvon kehittämistä on eniten teollisuudessa ja kaupassa.

– On huolestuttavaa, että vain runsas puolet tietää yrityksensä arvon ja kehittää sitä tavoitteellisesti. Realistinen käsitys arvosta on edellytys onnistuneelle omistajanvaihdokselle, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Lähes puolet yrittäjistä (46 prosenttia) ei tiedä, miten valmistua omistajanvaihdokseen. 41 prosenttia arvioi tietävänsä, miten omistajanvaihdokseen pitää valmistautua. Lähes saman verran (38 prosenttia) tuntee tarjolla olevia rahoitusratkaisuja.

– Omistajanvaihdostyölle on edelleen suuri tilaus. On myönteistä, että 69 prosenttia yrittäjistä tietää, mistä saa apua omistajanvaihdokseen. Osuus on myös hieman kasvanut viime vuosina. On hyvä tiedostaa, että asia on ajankohtainen ennemmin tai myöhemmin jokaiselle yrittäjälle.

Yrittäjägallupiin vastasi 3.–12. kesäkuuta 1 080 mikro- ja pk-yritysten edustajaa. Vastaajista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä.

Harva tietää jatkajan

Vajaa neljännes (23 prosenttia) yrittäjistä tietää jonkun, joka voisi jatkaa hänen yritystään, jos yrittäjä luopuu yrityksestään.

– Harva tietää yritykselleen jatkajan, jos haluaa tai joutuu luopumaan yrityksestään. Suomessa on paljon tekemistä, jotta jatkajia olisi enemmän ja yritysmarkkina kehittyisi myös pienten yritysten osalta, toimitusjohtaja Pentikäinen sanoo.

Työllistävistä yrittäjistä useampi tietää yritykselleen jatkajan. Esimerkiksi yli kymmenen henkeä työllistävistä heitä on 38 prosenttia. Teollisuudessa 44 prosenttia tietää jonkun, joka voisi jatkaa yrittäjän yritystä.

Omistajanvaihdos on juuri nyt ajankohtainen 16 prosentille yrittäjistä. Tämä tarkoittaa yli 50 000 yrittäjää. Osuus oli suunnilleen sama (14 prosenttia) tammikuussa 2020, jolloin sitä kysyttiin edellisen kerran.

– On syytä toivoa, että yhä useampi Suomessa asuva voisi nähdä itsensä omistajayrittäjänä. Tähän täytyy tasoittaa tietä niin neuvonnan, koulutuksen kuin erilaisten rahoitusratkaisuiden kautta. Suomi tarvitsee paljon lisää yrittäjiä.

– Omistajanvaihdos johtaa tutkitusti usein yrityksen kasvuloikkaan. Jo vanha omistaja yrittää kehittää yritystään saadakseen siitä enemmän. Uusi omistaja taas kehittää yritystä saadakseen investoinnilleen tuottoja ja takaisinmaksun. Siksi omistajanvaihdosten edistäminen on tärkeä osa kansallista kasvupolitiikkaa, jolle on huutava tarve.

13 prosenttia Yrittäjägallupin vastaajista on kiinnostunut ostamaan yrityksen. Yli kymmenen henkeä työllistävistä ja teollisuusyrityksistä joka neljäs on kiinnostunut ostamaan yrityksen.

– Toinen yrittäjä on usein potentiaalinen jatkaja ja yrityksen ostaja. Noin 40 000 yrittäjää on tälläkin hetkellä kiinnostunut ostamaan yrityksen. Tämä on tärkeä tieto niille yrittäjille, joille omistajanvaihdos on ajankohtainen juuri nyt. Myyjät ja ostajat pitää saada paremmin kohtaamaan.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 080 pk-yritysten edustajaa 3.−12.6.2024.

Tutkimustulosten luottamusväli on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.