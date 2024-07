Onko suomalaisten makutottumus muuttumassa? Euroopassa suosittu maku trendasi Lidlin jäätelökilpailussa

Kilpailussa sai suunnitella puikko- tai tuuttijäätelön, jolle valittiin päämaku, täyte, kastike ja koristeet. Makuvaihtoehtoina oli niin perinteisempiä makuja kuten vanilja ja suklaa sekä erikoisempia makuja kuten mustaherukka, kirsikka ja lakka. Kilpailu oli käynnissä Lidlin verkkosivuilla kolme viikkoa kesäkuussa.

– Suomalaiset ovat tunnetusti jäätelönsyöjäkansaa, ja arvelimme suomalaisilla riittävän näkemystä jäätelöstä. Vaikka tiesimme, että suomalaiset suhtautuvat intohimoisesti jäätelöön, niin kilpailun suosio yllätti meidät iloisesti! Nyt meillä on läpikäytävänä valtavasti herkullisia makuyhdistelmiä, ja voittajan valitseminen tulee olemaan vaikeaa, kertoo Lidlin jäätelöistä vastaava ostaja Annastiina Hämäläinen.

Ehdotuksissa tuutti oli puikkojäätelöä hieman suositumpi; tuuttia ehdotti vajaa 60 prosenttia. Suosituin päämaku oli kirsikka, jonka jälkeen perinteisemmät vanilja ja suklaa. Täytteiden top 3 oli suolakinuski, suklaa ja lakritsi.

– Kirsikan suosio on kyllä kiinnostava; kirsikka on muualla Euroopassa tykätty maku esimerkiksi jugurteissa ja jäätelöissä, mutta Suomessa se ei ole nauttinut suurta kuluttajien suosiota. Ehkäpä suomalaiset ovat pikkuhiljaa tykästyneet tähän makuun lomamatkojen myötä? Täytteiden ykkönen suolakinuski on jo pidempään ollut suosittu maku eri herkuissa ja se sopii makupariksi monen kanssa, joten ei ole yllättävää, että se on ollut kilpailussa suosittu valinta, analysoi Hämäläinen.

Voittajan valitsee jäätelön valmistajan sekä Lidlin asiantuntijoista koostuva raati. Voittaja julkaistaan loppukesästä, ja se tulee myyntiin kaikkiin Lidleihin Hangosta Sodankylään ensi kesänä 2025.

– Lopullisessa voittajavalinnassa painotamme mielenkiintoista ja erottuvaa makuyhdistelmää, jonka näemme potentiaalisena tuotteena isolle osalle suomalaisia kuluttajia. Onko se lakka-lakritsijäätelö vai päärynä-suolakinuskituutti vai sitten jotain aivan muuta – kiinnostava ja herkullinen tulee voittajajäätelö varmasti olemaan! kertoo Hämäläinen.