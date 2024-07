Prisman verkkokaupan myymälänouto kolahti suomalaisiin – ostoksista jopa puolet noudetaan, on kyse kompostorista, trangiasta tai puhelimesta

Verkkokaupan ostoksista jo kolmasosa tilataan myymälänoudolla. Pääkaupunkiseudulla, Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla myymälänoudon osuus tilauksista on jopa 50% tai yli.

– Myymälänoutotilauksia tulee runsaasti erityisesti isoihin tai kaupunkia lähellä oleviin Prisma-myymälöihin: Kaari Kannelmäki ja Prisma Itäkeskus Helsingissä, Prisma Sello Espoossa, Prisma Jumbo Vantaalla, Prisma Kaleva Tampereella, Prisma Joensuu, Prisma Mylly Turussa, Kuopion Prisma ja Limingantullin Prisma Oulussa, Prisman verkkokaupan Product Lead Kaisa Lepistö luettelee.

Luvattu tilauksen toimitusaika lokerikkoon on kaksi tuntia. Lupaus on pitänyt ja kaikkien toimipisteiden keräysajan keskiarvo on alle 2 tuntia, vaikka tilauksissa on mukana myös esimerkiksi pyöriä, joiden keräysaikalupaus on pyörän kasaustyön vuoksi 12 tuntia.

– Tilauksen keräys saattaa parhaimmillaan kestää vain muutamia minuutteja. Nopein keräilevä myymälä on Prisma Herttoniemi Helsingissä, siellä tilaus on ollut asiakkaan noudettavissa keskimäärin 43 minuuttia tilauksen tekemisestä, Lepistö kehuu.

Innokkaat hakevat ensimmäisen tunnin aikana

Jos Prismojen rautaiset ammattilaiset ovat nopeita, niin ovat asiakkaatkin arjessaan sukkelia. Lähes viidesosa tilauksista haetaan tunnin sisällä.

Myyntidata paljastaa, että suosituin ostospäivä verkkokaupassa on sunnuntai ja vauhtia riittää myös keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.

– Myymälänoudon kautta tilataan tuotteita laidasta laitaan. Kevään ja kesän aikana datasta nousevat pikakompostorit, ilmastointilaitteet, polkupyörät, säilytyslaatikot, Trangia retkikeittimet ja puhelimet. Myös valokuvaukseen liittyviä tuotteita on ostettu reippaasti, Lepistö kertoo.

– Ja suosituin yksittäinen tuote on Airamin Thermos Alan Wake II.