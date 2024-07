Alkon kesäkuun myyntitiedote – alkoholilain muutokset litramyyntiin odotetut

Alkon kesäkuun litramyynti laski ilman myyntipäiväkorjausta 14 prosenttia. Tämän vuoden kesäkuussa myyntipäiviä oli yksi viime kesäkuuta vähemmän. Tämä myyntipäiväkorjaus huomioiden laski kokonaislitramyynti noin 8 prosenttia.

”Meillä oli kesäkuussa myyntipäiviä yksi perjantai vähemmän viime vuoteen verrattuna. Tällä oli kesäkuun myyntiin iso merkitys, perjantai kun on meillä se viikon vilkkain myyntipäivä”, sanoo asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Tuula Sillanmäki.

Viinien myyntilitrat laskivat noin 15 prosenttia, panimotuotteiden (juomasekoitukset, oluet ja siiderit) 9 prosenttia, väkevien 16 prosenttia ja alkoholittomien 8 prosenttia. Punaviinien myynti laski noin 16 prosenttia, valkoviinien 13 prosenttia, roseeviinien 11 prosenttia ja kuohuviinien 18 prosenttia. Näissä luvuissa ei ole huomioitu myyntipäiväkorjausta.

Tammi-kesäkuun myynti laski 5,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan vuosipuoliskoon.

Tarkemmat myyntitilastot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

Alkoholilain muutokset myyntiin odotetut

10. kesäkuuta voimaan tullut uusi alkoholilaki vaikutti Sillanmäen mukaan Alkon kesäkuun myyntiin odotetusti.

”Ruokakauppoja on 12 kertaa enemmän kuin meidän myymälöitämme, ja aukioloajat ovat 20 prosenttia laajemmat. On selvää, että tämä heijastuu myös meidän myyntiimme ja asiakkaat kokeilevat myös ruokakauppojen valikoimaa. Muutos näkyi litramyyntivolyymeissa erityisesti kesäkuun toisella viikolla, jonka jälkeen meidän myynnin lasku hieman tasoittui.”

”Asiakkaita muuttunut tilanne puhuttaa ja he ovat kokeilumielellä liikkeellä. Osa on ollut yllättyneitä, että myös meillä tämä enintään 8-prosenttisten tuotteiden valikoima on monipuolinen ja hinnaltaan kilpailukykyinen. Meille on tärkeää, että asiakas saa meiltä kattavan valikoiman saman katon alta.”

Sillanmäen mukaan vielä on liian aikaista vetää pidemmälle meneviä johtopäätöksiä lainmuutoksen vaikutuksista.

Asiantunteva palvelu saa kiitosta

Sillanmäen mukaan asiakas arvostaa Alkon laadukasta valikoimaa ja asiantuntevaa palvelua, joka tuntuu asiakkaiden kommenteissa nyt erityisesti korostuvan. Tätä tukee myös tuoreen kyselyn* tulos, jonka mukaan lähes 90 prosenttia suomalaista arvostaa Alkon asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua.

”Olemme käyneet asiakkaiden kanssa paljon keskusteluja viinien ja viinijuomien erosta, kun asiakas on tuotteita kokeillut ja testaillut. Asiakkaiden kommenttien perusteella enintään 8-prosenttiset saattavat yllättää makeudellaan ja vähemmän täyteläisellä maullaan.”

Alkossa enintään 8-prosenttiset viinijuomat löytyvät hyllyltä viinien joukosta. Niiden tunnistamista helpottaa hintalapussa mainittu viinijuomatyyppi. Lisäksi Alko merkitsee kaikki alle 10-prosenttiset viinit ja viinijuomat erillisellä 'matala-alkoholillinen'-tunnisteella.

Keveyttä, helppoutta ja vaaleanpunaista

Kaikkiaan kesäloma-aika on vilkasta myyntisesonkia Alkolle. Lomakausi näkyy kesäpaikkakuntien Alkojen myymälöissä – niin asiakasmäärien kuin myyntilitrojen kasvuna – kun suomalaiset mökkeilevät ja veneilevät.

”Keveyttä, helppoutta ja vaaleanpunaisia valintoja. Siinä kesän trendit, jotka näkyvät nyt Alkon kesäasiakkaiden ostoskorissa”, summaa Sillanmäki.

Valkoviinien, kuohuviinien ja alkoholittomien kysyntä kasvaa valtakunnallisesti noin 30 prosenttia, longdrinkien lähes 50 prosenttia ja siidereiden lähes 40 prosenttia. Roseeviinien myynti kasvaa kesällä yli 150 prosenttia. Myös kiinnostus vaihtoehtoisiin pakkausmateriaaleihin kasvaa kesällä. Hanapakkauksista, kartonkitölkeistä ja muovipulloista myydään kesällä lähes 30 prosenttia koko vuoden myynnistä.

