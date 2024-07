Vihreiden Sofia Virta on pettynyt käännytyslain läpimenoon: “Vain aika näyttää, minkälaisia seurauksia tällä päätöksellä on.”

Hallituksen esitys käännytyslaista oli Vihreän eduskuntaryhmän mielestä monella tavalla ongelmallinen ja ryhmä päätti tiistaina 9.7.2024 pidetyssä kokouksessaan vastustaa esityksen hyväksymistä. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta nostaa keskeiseksi kritiikiksi sen, että tehdään tietoisesti lainsäädäntöä, joka on ristiriidassa keskeisten perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa, joihin Suomi on sitoutunut. Nämä ongelmat eivät ole hallituksen esityksen hyväksymisen jälkeen poistuneet.

– On surullista ja huolestuttavaa, että eduskunnan enemmistö erityisesti SDP:n tuella hyväksyy lain, joka on näin ilmeisessä ristiriidassa perustuslain, EU-oikeuden sekä kansainvälisten sitoumusten kanssa. Lisäksi pelkään, että Suomi nyt sääti toimimattoman lain, joka voi käyttöön päätyessään jopa tuoda lisää ongelmia rajalle turvallisuuden lisääntymisen sijaan, Virta toteaa.

Erityisen pettynyt Virta kertoo olevansa SDP:n kansanedustajien toimintaan. Heistä valtaosa äänesti esityksen kiireellisyyden puolesta. Vastustajien joukko supistui lopulta pieneksi.

– Suomi näyttää nyt muuttuvan todella nopeasti ja puolueet sen mukana. Olisin odottanut SDP:ltä enemmän, samoin toki perinteisesti ihmisoikeuksia arvostaneelta RKP:ltä. Surullisen moni käännytyslain puolesta äänestänyt tuntui ostavan tarinan siitä, että nyt pitäisi valita kansallisen turvallisuuden ja esimerkiksi kansainvälisten sitoumusten väliltä, vaikka nämä eivät suinkaan ole vastakkaisia saati toisistaan irrallisia asioita.

– Vaikka hallitus toisin väittääkin, on politiikassa aina vaihtoehtoja, eikä Venäjän uhan torjuminen ole mahdotonta perustuslakia, EU-oikeutta ja ehdottomia ihmisoikeuksia rikkomatta. Kansallinen turvallisuus on meille kaikille prioriteetti ja oikeusvaltion suojeleminen sekä kansainvälisten sitoumusten ja ihmisoikeuksien noudattaminen nimenomaan sen perusta, ei riippakivi. Huoleni on, että tästä muodostuu ennakkotapaus, jonka pohjalta myös muita ehdottomia ihmisoikeuksia voidaan tämän hallituksen johdolla murentaa, Virta kommentoi.

Hallituspuolueiden edustajien mukaan lain tarkoitus on toimia ennaltaehkäisevänä, eikä sitä toivon mukaan ole tarve ottaa käyttöön. Virta toivookin, että tämä linja pysyisi, sillä lain käyttöönotto saattaa johtaa myös monenlaisiin ongelmiin itärajalla.

– Esitys mahdollistaa sen, että kokoomuksen ja perussuomalaisten johtama hallitus voi yhdessä kokoomustaustaisen presidentin kanssa ottaa tämän lain käyttöön. SDP:llä ei ole silloin enää sanavaltaa, mutta he ovat sen tämän päivän äänestyspäätöksillä mahdollistaneet. Minua ei yllättäisi, jos laki otetaan nopealla aikataululla käyttöön, ja silloin nähdään, mikä hinta lain säätämisellä lopulta on ja minkälaisia konkreettisia haasteita siitä seuraa, Virta huokaisee.

– Toivon todella, että pääministerin hälytyskelloja soittaa tilanne, jossa hallituspuolueen johdon suunnalta edes vihjaillaan, että lakia vastaan äänestäneeltä viedään sotilasarvo, Virta päättää.