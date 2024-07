”Ruotsista voisi ottaa mallia” – Rakentamisen syöksy näkyy kaikkialla taloudessa: Verkkokauppa putosi jälleen rakentamisen seurannaisena

Verkkokauppa on vastoin odotuksia jälleen notkahtanut yli 30 prosenttia, kertoo uunituore verkkokauppaindeksi. ”Verkkokaupan kehitys koronasta alkaen korreloi vahvasti rakentamisen suhdanteiden kanssa”, vertaa indeksiä tuottavan Vilkas Group Oy:n toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell pitää yhteyttä selvänä. ”Rakentamisen paino Suomen talousvaikeuksissa on suuri. Sen vaikutus kauppaan ja palveluihin on valtava, verkkokauppaan yhtä lailla”, tiivistää Randell.