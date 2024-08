Ennakkotiedote: Mitä tehdä, kun oma perhe satuttaa? Vedä rajat -menestysteoksesta tunnetun terapeutti-kirjailijan uutuus ilmestyy 5.8.

Parhaimmillaan oma lapsuuden perhe tukee ja auttaa selviytymään elämän haasteissa. Joillekin perhe merkitsee jatkuvaa kipua ja konflikteja.

Vedä rajat -menestysteoksen kirjoittaja Nedra Glover Tawwab opastaa uutuuskirjassaan vetämään rajoja perheessä ja lähisuhteissa. Hän tarjoaa selkeitä ohjeita epäterveiden mallien tunnistamiseen ja toimimattoman perhedynamiikan muuttamiseen.

Lapsuuden perhesuhteilla on aivan erityisen suuri vaikutus ihmisen kehitykseen, Glover Tawwab kirjoittaa. Hän muistuttaa, että huono kohtelu ei ole hyväksyttävää sukulaistenkaan kesken.

”Perheenjäsenten kohdalla moni saattaa joustaa epäterveellä tavalla – koska perhe on perhettä. Sitä virhettä ei kannata tehdä. Kenelläkään ei ole lupa kohdella toista huonosti, olipa hän kuka hyvänsä.”

Kirja auttaa lukijaa oivaltamaan, että aikuisella ihmisellä on valta päättää, mitä haluaa ihmissuhteiltaan ja millaista elämää haluaa elää. Joskus läheinenkin ihmissuhde täytyy lopettaa.

”Kun joku päättää katkaista välit sukulaiseensa, siihen on miltei aina useampi kuin yksi syy, eikä päätös ole ollut helppo.”

Teos sisältää runsaasti esimerkkejä, harjoituksia ja selkeän Usein kysytyt kysymykset -osion.

Nedra Glover Tawwab on terapeutti, parisuhdeasiantuntija ja bestsellerkirjailija. Hänen huippusuositulla Instagram-tilillään on 1,8 miljoonaa seuraajaa. Glover Tawwabilla on taito kiteyttää asiantuntemuksensa selkeiksi listoiksi ja ytimekkäiksi vinkeiksi, jotka löydät Instagramista aihetunnisteella #nedranuggets.

IG: @nedratawwab

Nedra Glover Tawwab: Vedä rajat perheessä – Löydä tasapaino läheisissä ihmissuhteissa

alkuteos Drama free – A Guide to Managing Unhealthy Family Relationships

suomentaneet Lauri Sallamo ja Heidi Tihveräinen

301 sivua

Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana 5.8., lukija Elina Varjomäki



