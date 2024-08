Kokoomuksen Janne Jukkola: Uudella elintarvikemarkkinavaltuutetulla on tärkeä vastuu

"Maataloustuottajien asemaa voidaan parantaa nykyistä avoimemmalla elintarvikeketjun eri osien kustannuksia kuvaavalla tilastoinnilla. Suomessa elintarvikemarkkina on poikkeuksellisen keskittynyt, joten viranomaisten toteuttama markkinaseuranta ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen tunnistaminen ja estäminen on aivan välttämätöntä", Jukkola sanoo.



Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävänä on valvoa, että maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupassa noudatetaan elintarvikemarkkinalaissa säädettyjä vaatimuksia ja kieltoja. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu elintarvikemarkkinoiden seuraaminen ja markkinoiden toimivuuden parantaminen.



"Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää nykyistä laajempia toimintavaltuuksia. Esimerkiksi valtuutetun tiedonsaantioikeus rajoittuu kieltojen ja vaatimusten rikkomisen valvontaan, mutta markkina-olosuhteiden selvittämiseen liittyvien toimijoiden välisten tietojen saantiin ei nykyisin ole säädetty oikeuksia", Jukkola kertoo.



Jukkolan mukaan Orpon hallitus uudistaa ripeällä aikataululla elintarvikemarkkinalakia ja kilpailulakia siten, että elintarvikemarkkinavaltuutetun tiedonsaantioikeuksia saadaan laajennettua. Eduskunnan on tarkoitus käsitellä hallituksen esitys syksyllä ja uusien valtuuksien on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alusta.



"Tiiviimpi viranomaistiedonsaanti ja -valvonta ovat tarpeen, sillä kiellettyjä kauppatapoja harjoittavista ostajista ei usein uskalleta tehdä toimenpidepyyntöjä. Paljon epäilyjä on esitetty esimerkiksi private label-tuotteiden markkinaan liittyen ja sen tiivis seuraaminen on tarpeen, jotta voidaan arvioida tarvetta nykyistä täsmällisemmälle lainsäädännölle", Jukkola sanoo.



Edellisen elintarvikemarkkinavaltuutetun toimintaan liittyi paljon negatiivista huomiota. Valtuutetun toiminnasta tehtiin poliisille valtion varojen käyttöä koskeva tutkintapyyntö ruokaviraston toimesta.



"Edellisen valtuutetun holtittomat hallintokäytännöt sekä epäeettiseltä vaikuttava varojen käyttö veivät pohjaa tärkeän tehtävän uskottavalta hoitamiselta. Uuden valtuutetun on nyt tärkeää saada työrauha rakentaa elintarvikemarkkinavaltuutetulle uskottava ja vankka asema markkinan luotettavuuden turvaajana", Jukkola päättää.