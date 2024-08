Kokemus käyttöön: Fellowmind kouluttaa IT-osaajia

Ikäsyrjintä on vakava ongelma Suomen työmarkkinoilla. Nykyisen hallituksen leikkaukset aikuiskoulutustukeen ovat vaikeuttaneet uudelleenkouluttautumista, mikä on heikentänyt vanhempien työntekijöiden mahdollisuuksia säilyttää kilpailukykynsä.

Fellowmind vastaa tähän haasteeseen NewFellows-koulutuskonseptillaan, joka tarjoaa erityisesti kokeneille ammattilaisille mahdollisuuden kehittää osaamistaan IT-alalla.

“Tavoitteemme on edistää työmarkkinoiden monimuotoisuutta ja tarjota kokeneille ammattilaisille mahdollisuus päivittää osaamistaan ja siirtyä uusiin tehtäviin IT-alalla. Tämä on erityisen tärkeää nykyisessä työmarkkinatilanteessa, jossa ikäsyrjintä ja uudelleenkouluttautumisen esteet vaikeuttavat monien työntekijöiden asemaa”, kertoo HR-johtaja Petra Peltopuro, joka itsekin on tullut Fellowmindille NewFellows-ohjelman kautta.

IT-ala tarvitsee monipuolisia osaajia

Digitalisaation ja teknologisten innovaatioiden nopea kehitys luo jatkuvasti uusia tarpeita ja mahdollisuuksia IT-alan ammattilaisille. IT-ala onkin tällä hetkellä vahvassa kasvussa, ja yritykset tarvitsevat yhä enemmän asiantuntijoita hallitsemaan monimutkaisia IT-järjestelmiä. Kokeneiden, liiketoimintaprosesseja ja järjestelmiä tuntevien asiantuntijoiden tarve on korostunut.

“IT-konsultointialalla aiempi kokemus on suuri etu. Kokeneet asiantuntijat tuovat mukanaan arvokasta tietoa, joka perustuu vuosien työskentelyyn eri toimialoilla ja teknologioiden parissa. Tämä auttaa heitä ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja löytämään tehokkaampia ratkaisuja”, kertoo ohjelman rekrytoinnista vastaava Talent Aqcuisition Specialist Riikka Ketola.

Uudelle uralle Suomen parhaaksi valitun Microsoft-kumppanin kanssa

Suomessa on valtava pula IT-alan työntekijöistä ja alalle kaivataan enemmän työntekijöitä kuin mitä oppilaitoksista valmistuu vuosittain. Covid-pandemian ja IT-alan myrskyisän tilanteen jälkeen on moni suomalainen menettänyt työpaikkansa tai kokenut tarvetta vaihtaa alaa.

Fellowmind, joka on valittu Microsoft Suomen vuoden 2024 kumppaniksi, tarjoaa uutta etsiville osaajille uuden uran. Fellowmindin tiivis, jo 20 vuotta jatkunut kumppanuus Microsoftin kanssa tuo vakautta alan muutoksissa.

NewFellows-konsepti on tuonut satoja uusia asiantuntijoita IT-alalle

Vuodesta 2015 lähtien Fellowmindin NewFellows-koulutusohjelma on yhdistänyt teknologiaosaamisen ja liiketoimintaymmärryksen, ja sen kautta on koulutettu satoja asiantuntijoita IT-alalle. Nyt yhdeksättä kertaa järjestettävä koulutus on suunnattu erityisesti medior- ja senior-tason asiantuntijoille, ja se keskittyy ERP- ja CRM-konsultointiin sekä projektinhallintaan Microsoft Dynamics 365 -järjestelmiä hyödyntäen.

Hakijoilta toivotaan taustaa esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, logistiikan, taloushallinnon tai tuotannon toimialoilta sekä vahvaa kokemusta projektinhallinnasta.

”Hakijoilta toivotaan erityisesti toimialaosaamista, liiketoimintaymmärrystä sekä kykyä puhua samaa kieltä asiakkaiden kanssa”, Ketola sanoo.

NewFellows Masterclass -ohjelmaan voi hakea 18.8. asti.