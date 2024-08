Vihreiden Hanna Holopainen: Orpon hallituksen vihamielisellä maahanmuuttopolitiikalla alkaa olla konkreettisia vaikutuksia

– Orpon hallituksen vihamielinen maahanmuuttopolitiikka alkaa näyttää konkreettisia seurauksiaan. Rasistista ja maahanmuuttovastaista kielenkäyttöä on normalisoitu ministeritasolla saakka. Se ei anna ulkomaalaisille osaajille kovin houkuttelevaa tai puoleensavetävää kuvaa Suomesta. Yhteiskunnallinen keskustelu, jossa maahanmuuttajista puhutaan avoimen kielteisesti, ei kuulu sivistyneeseen yhteiskuntaan, toteaa Holopainen.

TEK:in ja Insinööriliiton kyselytutkimuksessa todella huolestuttavia tuloksia siitä, minkälaisena kansainväliset osaajat näkevät Suomen tällä hetkellä. Miehistä 41 prosenttia ja naisista 43 prosenttia ilmoitti kokeneensa syrjintää rekrytilanteissa, 89 prosenttia vastaajista pitää maahanmuuttokeskustelua huolestuttavana, ja vain noin puolet suosittelisi Suomea asuin- ja työskentelypaikaksi ulkomaalaiselle.

– Suomen talous on huonolla tolalla. Suomi ajaa nyt itse pois maasta ne ulkomaalaiset, joita kaikista eniten tarvitsisimme talouden vahvistumisen kannalta. Orpon hallituksen on turha puhua kansainvälisten osaajien houkuttelusta, kun vain puolet tänne jo asettuneista osaajista suosittelisi Suomea asuinpaikaksi ulkomaalaisille. Ankealla, maahanmuuttovastaisella ilmapiirillä on seurauksensa, sanoo Holopainen.

Syksyllä annettavat lakihankkeet eivät ainakaan tule helpottamaan tilannetta, sillä työperäiseen oleskelulupaan ollaan tekemässä tiukennuksia. Syksyllä on tulossa nyt lausuntokierroksella oleva kolmen kuukauden työttömyyssääntö.

– Jatkossa työntekijällä olisi kolme kuukautta aikaa löytää uusi työ, jos työperusteisella oleskeluluvalla Suomessa työskentelevän työsuhde päättyy. Jos uutta työtä ei kolmen kuukauden sisällä löydy, maasta tulee poistua. Asiantuntijatehtävissä on kuitenkin ihan tavallista, että työn saaminen kestää pidempään, koska itse rekryprosessitkin saattavat kestää pari kuukautta. Tämä Orpon hallituksen esitys tekee Suomesta vielä vähemmän houkuttelevamman, sanoo Holopainen.

Kolmen kuukauden sääntöön on joitain poikkeuksia, esimerkiksi yli kaksi vuotta Suomessa työskennelleillä ja erityisasiantuntijoilla on kolmen kuukauden sijaan kuusi kuukautta aikaa hankkia uusi työ. Orpon hallitus on antanut lukuisia maahanmuuttoa ja kotoutumista vaikeuttavia esityksiä.

Holopainen tukee Tekniikan Akateemisten ja Insinööriliiton ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. Esimerkiksi hyvän englannin kielen taidon tulee riittää työn saamiseksi, suomen kielen opetusta tulee tarjota ja anonyymiä rekrytointia tulee edistää. Kielivaatimusten höllentäminen ja monimuotoisuuden parempi hyväksyminen ovat aivan keskeisessä asemassa, jotta Suomeen halutaan asettua.