Pohjolan Liikenteen linjoja operoidaan jo 70 %:sti sähköbusseilla

VR:ään kuuluva Pohjolan Liikenne kasvattaa täyssähkökalustoaan 78 sähköbussilla syksyllä 2024. Suurin osa uusista sähköbusseista, yhteensä 40 kappaletta, otettiin käyttöön Pasilan varikolla Helsingissä 12.8., kun HSL-alueen syysliikennekausi käynnistyi. Loput uusista sähköbusseista otetaan käyttöön syksyn aikana Pohjolan Liikenteen Kotkan, Kirkkonummen ja Tampereen varikoilla.

Sähköbusseja on käytössä seitsemällä Pohjolan Liikenteen yhdeksästä varikosta, ja yhteensä sähköbusseja on 276 kappaletta.

”Joukkoliikenne on jo itsessään vähäpäästöistä, mutta haluamme tehdä vieläkin enemmän. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä koko bussikalustomme on sähköistetty”, kertoo Pohjolan Liikenteen toimitusjohtaja Janne Hattula.

Pohjolan Liikenne otti vuonna 2019 ensimmäisenä yhtiönä Suomessa käyttöön sähköbussilaivueen. Tuolloin sähköbusseja oli 35 kappaletta ja niitä liikennöitiin Espoossa ja Keravalla. Ensimmäisen laivueen jälkeen sähköisen kaluston määrä on kasvanut nopeasti. Sähköbusseja suositaan liikennöinnin suunnittelussa ja yhtiön ajamista kilometreistä operoidaan jo 70 % sähköbusseilla.

Pohjolan Liikenteen lähes kolmensadan sähköbussin myötä hiilidioksidipäästöjä jää syntymättä yli 27 miljoonaa kiloa vuosittain.

VR kasvattaa sähköbussiliikennöintiä Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Syksyllä VR tulee liikennöimään 36 sähköbussia Helsingborgissa ja Kristianstadissa. Vuonna 2025 sähköbussien määrä tulee kasvamaan 80:llä, kun uusi liikennöintisopimus Tukholman alueella käynnistyy.