Uudet digitaaliset ratkaisut tehokäyttöön terveysalalle

Health 360 Finland -ohjelman johtajaksi on nimitetty elokuun 2024 alusta FM (biokemia) Tarja Enala.

– Odotan innolla yhteistyötä ohjelmatiimin, asiakkaiden, terveysalan yritysten, yliopistojen, hyvinvointialueiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhdessä meillä on valtava mahdollisuus innovoida ja kehittää uusia digitaalisia terveystuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille, Enala sanoo.

Health 360 Finland -ohjelma tukee suomalaisia yrityksiä kehittämään ja kaupallistamaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja, joilla voidaan vastata terveyssektorin globaaleihin haasteisiin. Ohjelma edistää julkisen ja yksityisen sektorin monialaista yhteistyötä ja kehittää ekosysteemeitä ja kokeiluympäristöjä. Ohjelma tarjoaa laajat, poikkitieteelliset ja kansainväliset verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuudet.

Data ja digitalisaatio valjastetaan terveyden edistämiseen

Terveysalaa haastavat tällä hetkellä erityisesti väestön ikääntyminen, terveydenhuollon kustannusten jatkuvaa nousu ja terveysalan työvoimapulan paheneminen.

– Uskon, että terveysalan haasteisiin voidaan etsiä ratkaisuja uusien teknologioiden ja palvelumallien avulla. Health 360 Finland -ohjelma vauhdittaakin erityisesti uudenlaisten digitaalisten ratkaisujen, esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan käyttöönottoa tehostamaan terveysalaa. Tämä nostaa alan yritysten vientiä ja houkuttelee uusia investointeja Suomeen, Enala sanoo

Terveyssektorille kutsutaan mukaan uusia yrityksiä myös toisilta toimialoilta, esimerkiksi it-alalta. Tämä tarjoaa vaikuttavan kasvualustan digitaalisten ratkaisujen kehittämiselle.

Meillä Suomessa kerätään runsaasti terveyteen liittyvää dataa. Tätä terveysdataa voisi käyttää paljon tehokkaammin niin terveyssektorin haasteiden ratkaisemisessa kuin uusien hoitomuotojen kehittämisessä. Terveysdatan hyödyntäminen kiinnostaa laajemminkin Euroopassa ja myös globaalisti, joten tässä on suomalaisille yrityksille myös suuri liiketoimintapotentiaali.

– Ohjelman tavoitteena on muun muassa rahoittaa yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteja 20 miljoonalla eurolla vuodessa, yhteensä 85 miljoonalla eurolla vuoden 2028 loppuun mennessä ja rakentaa useampi monialainen yhteistyöhanke tutkimusorganisaatioiden ja yritysten välille. Lisäksi Business Finland tarjoaa alan yrityksille kansainvälistymistä edistäviä palveluita, Enala kertoo.

Terveysalan markkinat kasvavat, Suomella suuri vientipotentiaali



Globaalien digitaalisten terveysmarkkinoiden kooksi arvioitiin vuonna 2023 noin 204,2 miljardia euroa, ja sen ennustetaan nousevan lähes 900 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. Kasvun ennustetaan jatkuvan vuositasolla 21,9 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa kehitettyjen terveysteknologiatuotteiden vienti on kasvanut joka vuosi viimeisen 20 vuoden ajan. Vuonna 2023 terveysteknologian vienti Suomesta oli 2,58 miljardia euroa (ilman lääketeollisuutta) ja ylijäämäinen 1 miljardi euroa.

Vientiä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan

Terveysteknologia ry:n vientilukujen perusteella Suomen fokusoidut kohdemarkkinat ovat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tällä hetkellä suurimmat vientimaat ovat Yhdysvallat (856M€), Saksa (251M€) ja Kiina (139M€).



Eurooppa on alueena edelleen suurin terveysteknologian segmentissä 42 prosentin osuudellaan. Sen merkitys on kasvanut pandemian ja globaalin geopoliittisen tilanteen muutosten jälkeen. Euroopan suurimmat vientimarkkinat ovat olleet Saksa, Iso-Britannia, Ranska ja Pohjoismaat, vaikka myös osa itäisen Euroopan maista (Puola) on kasvanut.



Pohjois-Amerikka on toiseksi suurin alue, jonka osuus terveysteknologian kokonaisviennistä oli 36 prosenttia vuonna 2023 ja tulee olemaan merkittävä myös tulevaisuudessa.

Ohjelma tukee missiota

Business Finlandin terveys- ja hyvinvointimission johtaja Eeva Salminen sanoo, että ohjelma tukee hyvin mission tavoitteita liittyen ennalta ehkäisevään terveydenhoitoon sekä erityisesti terveydenhoidon tehostamiseen dataa ja uusia teknologioita hyödyntämällä.

– Health 360 Finland -ohjelman valmisteluvaiheessa tunnistettiin terveysalalla erityisesti kaksi pullonkaulaa, joita pyritään ratkaisemaan ohjelman toimenpiteillä: regulaatio-osaamisen vahvistaminen digiterveysyrityksissä sekä yksityisen rahoituksen (pääomasijoitukset) kasvattaminen startup- ja kasvuyrityksissä, Salminen kertoo.

Business Finlandin Terveys- ja hyvinvointimissio pyrkii vastaamaan globaaliin haasteeseen, joka liittyy väestön ikääntymiseen, kroonisten sairauksien lisääntymiseen sekä terveydenhoidon työvoimapulaan kehittyneissä maissa. Tavoitteena on, että Suomi on edelläkävijä kestävissä terveydenhoitoratkaisuissa, jotka lisäävät tehokkuutta ja ennaltaehkäisevät sairauksia.

Tervetuloa ohjelman esittelyyn 28.8.



Health 360 Finland -ohjelma esitellään asiakkaille ja sidosryhmille 28.8.2024 Terveysteknologian vientipäivän yhteydessä Helsingissä Team Finland -talossa. Toivotamme median edustajia tervetulleiksi. Ilmoittautuminen: sanna.nuutila@businessfinland.fi.

Tarja Enala, FM (biokemia), on työskennellyt life science -alalla yli 25 vuotta erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä lääketeollisuudessa, bioteknologiassa, teknologiansiirrossa, diagnostiikassa ja valtion organisaatioissa. Hän on vastannut operatiivisesta toiminnasta, T&K- ja liiketoiminnan kehittämisestä, markkinoinnista ja myynnistä. Enala toimi 16 vuotta mm. toimialajohtajana Turun, Åbo Akademin ja Helsingin yliopistojen teknologiasiirtoyhtiöissä kaupallistaen akateemisia innovaatioita kansainvälisiksi menestystarinoiksi. Vuosina 2012-2019 Enala työskenteli PerkinElmerillä johtotehtävissä ja vuosina 2019-2023 Business Finlandissa, missä hän edisti ulkomaisia terveysalan investointeja ja yliopisto-yritysyhteistyötä. Sen jälkeen Enala toimi työ- ja elinkeinoministeriön innovaatio- ja yritysrahoituksen johtavana asiantuntijana ja vastasi Suomen Lääkekehityskeskuksen perustamisesta ja toiminnan käynnistämisestä. Nykyään hän toimii Health 360 Finland -ohjelman johtajana Business Finlandissa ja jatkaa kansallisen terveysalan kasvuohjelman ohjausryhmän jäsenenä.