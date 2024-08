Sofia Virta jyrähtää ministeri Juusolle sote-leikkauksista: “Ministeri ei voi sysätä omien päätöstensä vastuuta muille”

Hallitus on aikeissa nostaaa perusterveydenhuollon hoitotakuuta. Vaikka asiantuntijat ovat varoittaneet, että tämä tulee hidastamaan hoitoon pääsyä, on ministeri Juuson mielestä asia hyvinvointialueiden vastuulla. Virran mielestä asia on toisin päin.



– Ministeri ei voi sysätä päätöstensä seurauksia muiden harteille. On selvää, että jos hoitotakuuta pidennetään, tulee pääsy hoitoon hidastumaan. Vastuu tästä on hallituksella ja asianomaisella ministerillä, Virta tylyttää.



Virta kritisoi hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvia leikkauksia. Hänen mukaansa niillä ei edes saada säästöjä aikaan.



– Hoitotakuun väljentämisellä tuskin saataisiin tosiasiallisia säästöjä. Sairaudet eivät parane odottamalla ja jonottaminen saattaa lisätä kalliimpien palveluiden tarvetta. Tämänkaltaisilla toimilla mennään vain ojasta allikkoon, Virta toteaa.



– Sama juttu on asiakasmaksujen korotusten suhteen. Tämä saattaa johtaa siihen, että hoitoon hakeudutaan liian myöhään tai ei laisinkaan.



Virta penää hallitukselta fiksumpia päätöksiä.



– Taloudellisesti ja inhimillisesti kestävintä olisi varmistaa ennaltaehkäisevien ja perustason palveluiden rahoitus. Jos ihmiset eivät saa apua ajoissa, ongelmat vain syvenevät ja kasaantuvat. Tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi.