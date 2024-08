ELY-keskukselta 7,5 miljoonaa Keski-Suomen yritysten kehittämiseen

Rahoituksen myöntämistä linjaavat ELY-keskusten hallitusohjelman mukaiset strategiset painopisteet:

Lisäämme elinvoimaa.

Toteutamme kestävää ja puhdasta siirtymää.

Edistämme varautumista ja kokonaisturvallisuutta.

Turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Suurimman osan kehittämishankkeista ja investoinneista yritykset rahoittavat itse (yksityinen rahoitus). Julkinen tuki on rinnalla viemässä toimia eteenpäin.

– Yhteinen tavoitteemme on saada mahdollisimman paljon EU-rahaa maakuntamme elinvoimaisuutta vivuttamaan. On hienoa, että keskisuomalaiset yritykset ovat entistä aktiivisemmin hakeneet rahoituksiamme! Tästä kiitos paitsi yrityksille, myös niitä auttaneille kuntien yritysneuvojille ja ELY-keskuksen asiantuntijoille – turhaan ei Suomen Yrittäjien kuntabarometrissa rankattu keskisuomalaisia yrityspalveluja maan parhaiksi, toteaa Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Pirkko Melville.

Vihreää siirtymää ja turpeesta luopumista

Yrityksen kehittämisavustus (EAKR ja JTF) kunnittain Keski-Suomessa 1.1.-30.6.2024. Keski-Suomen ELY-keskus

ELY-keskus kannustaa yrityksiä ja kehittämisorganisaatioita ympäristön ja ilmaston tilaa parantaviin toimiin ja tukee vihreää siirtymää edistäviä hankkeita rahoituksen avulla.

Aikajaksolla 1.1.–30.6.2024 ELY-keskus myönsi Keski-Suomeen yhteensä 3,9 milj. € EU-osarahoitteisia yritystukia eli yrityksen kehittämisavustuksia:

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea summasta oli 2,5 milj. €, ja siitä noin 20 % kohdistui energiatehokkuutta ja kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF, Just Transition Fund) ELY-keskus myönsi 1,3 milj. € yrityksen kehittämisavustusta. JTF-rahaston tavoite on lieventää ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia sekä turvata työllisyyttä ja kestävää aluetaloutta siellä, missä siirtymä vaikuttaa eniten. Suomessa JTF-rahaston toimet tähtäävät turpeen energiakäytön puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Eniten EAKR-rahoitusta on myönnetty yrityksille Jyväskylässä 1,8 milj. € (30 tuensaajaa), Karstulassa 0,38 milj. €, (yksi tuensaaja) ja Muuramessa 0,16 milj. € (yksi tuensaaja). JTF-rahoitusta puolestaan on myönnetty eniten Karstulaan 0,65 milj. € (yksi tuensaaja), Viitasaarelle 0,44 milj. €, (yksi tuensaaja) ja Keuruulle 0,17 milj. €, (yksi tuensaaja). Toimialoissa korostuu mm. ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus. Tarkempi kunta- ja toimialakohtainen jakauma sekä tuensaajat löytyvät liitteenä olevasta taulukosta.

– Keski-Suomessa yritysten kehittämisavustuksia on haettu aktiivisesti ja hakemusmäärät ovat olleet koko läntisen rahoitusalueen kärkiluokkaa. Hakemuksia tulee paljon erityisesti Jyväskylän alueen yrityksiltä, ja niitä toivotaan lisää myös muiden Keski-Suomen kuntien alueen yrityksiltä, rahoituspäällikkö Jukka Keinänen toteaa.

Rahoitusta on haettavissa erityisesti rakennerahasto-ohjelman toimintalinjalla Hiilineutraali Suomi ja sen erityistavoitteella 2.1. josta rahoitetaan muun muassa pk-yritysten energiatehokkuutta edistäviä hankkeita. Seuraava tätä koskeva haku avautuu 2.9.2024.

Yritysten investointihankkeissa rahoituksen ehtona on, että hankkeessa noudatetaan "ei merkittävää haittaa"-periaatetta (DNSH, Do No Significant Harm). Se tarkoittaa, että rahoittava viranomainen arvioi hankkeet ympäristötavoitteiden kannalta. Hankkeet eivät saa heikentää esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää, kiertotalouteen siirtymistä tai biologisen monimuotoisuuden suojelua.

Noin puolet yrityksen kehittämisavustuksista TKI-hankkeisiin

TKI-toiminnan (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) näkökulma on mukana hyvin monissa hankkeissa. Rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryyminin mukaan noin puolet yrityksen kehittämisavustuksena myönnetystä rahoituksesta kohdistuu erilaisiin TKI-hankkeisiin.

– Hallitusohjelman mukainen TKI-panostuksen tason nosto neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta on tavoitteena myös meillä Keski-Suomessa, Ryymin toteaa.

Keski-Suomen ELY-keskus tekee yritysasiakkuustyötä kahdessa perustamassaan verkostossa: yritysneuvojaverkostossa ja TKI-verkostossa.

– Verkostoissa näkyy parhaillaan selkeää sidosryhmien aktivoitumista myös TKI-hankkeisiin, yritysten kehittämisasiantuntija Caius Forsberg toteaa.

Maaseudun yritysrahoitus tukee huoltovarmuutta

Maaseuturahoitus kunnittain Keski-Suomessa 1.1.-30.6.2024. Keski-Suomen ELY-keskus

Ruuan tuotannon haaste on suuri Keski-Suomen maakunnassa, jossa maatilayrittäjien määrä vähenee. Samaan aikaan tilojen koko kuitenkin kasvaa, ja tilat ovat yhä yrittäjämäisemmin johdettuja. Keski-Suomessa keskeinen kysymys on, millä keinoin pystytään tukemaan maataloustuottajia sekä edistämään sukupolvenvaihdoksia ja alan jatkuvuutta.

Huoltovarmuusnäkökulma koskee ruuantuotannon lisäksi esimerkiksi energiantuotantoa. Niiden edistämiseksi rahoitusta ohjataan maatilojen kilpailukykyä ja tuotantorakennetta kehittäviin investointeihin.

– Maaseudun yritystukia ei ole haettu vuoden 2024 ensimmäisellä puolikkaalla yhtä vilkkaasti kuin vuonna 2023. Yritysten investoinnit ovat olleet pääosin pieniä, mikä johtunee yritysten varovaisuudesta epävarmassa suhdannetilanteessa. Lukumääräisesti eniten on haettu yritystoiminnan käynnistys- ja kehittämisavustuksia, maaseutuyksikön päällikkö Pertti Ruuska summaa.

Aikajaksolla 1.1.–30.6.2024 maaseuturahoituksen ja maatilojen investointien rahoitus Keski-Suomessa oli seuraava:

Maatilojen investoinnit: 1,4 milj. € ELY-keskuksen tukea (45 maatilalle), josta energiainvestointeihin 0,2 milj. €. Tuettujen investointien yksityisrahoitusosuus on yhteensä 3,5 milj. €.

Maaseudun yritystuki: 0,7 milj. € ELY-keskuksen tukea, 0,5 milj. € Leader-ryhmien tukea (85 maaseudulla sijaitsevalle yritykselle) ja 1,5 milj. € yritysten omaa rahoitusta. Leader-ryhmien kautta yritysten energiainvestointeja on tuettu n. 9000 €.

ELY-keskuksen Keski-Suomeen myöntämästä maatilojen investointituesta eniten myönnettiin kuntakohtaisesti tiloille Saarijärvellä 0,4 milj. €, Hankasalmella 0,24 milj. € ja Petäjävedellä 0,19 milj. €. Maaseudun yritystuista puolestaan eniten myönnettiin yrityksille Viitasaarella 0,19 milj. €, Saarijärvellä 0,17 milj. € ja Jämsässä 0,16 milj. €. Tarkempi kunta- ja rahoittajakohtainen jakauma sekä tuensaajat löytyvät liitteenä olevasta taulukosta.

ELY-keskuksen myöntämän rahoituksen lisäksi on mahdollisuus hakea rahoitusta EU-rahoitteisilta Leader-ryhmiltä, jotka kehittävät omaa paikkakuntaansa yhdessä asukkaiden kanssa. Keski-Suomessa on neljä Leader-ryhmää. Viime aikoina Leader-rahoituksessa uutena käyttöön otettuja pieniä kertakorvaushankkeita on haettu vilkkaasti.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta Keski-Suomeen on myönnetty avustuksia yhteensä 0,13 milj. € yhdeksään hankkeeseen. Keski-Suomeen elinkeinokalatalouden tuet myöntää Pohjois-Savon ELY-keskus.

RekryKoulutuksilla osaavia työntekijöitä

RekryKoulutus on tarkoitettu työnantajalle tai usean työnantajan ryhmälle, joka tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä. ELY-keskus maksaa RekryKoulutuksen kustannuksista 70 % ja työnantaja 30 %. RekryKoulutukseen hakeudutaan aina TE-palvelujen kautta.

Keski-Suomessa kyseistä rahoitusta myönnettiin aikajaksolla 1.1.–30.6.2024 yhteensä 54 yritykselle. ELY-keskuksen rahoituksen osuus alkuvuodesta tehdyissä päätöksissä oli yhteensä 1,4 milj. € ja yritysten osuus yhteensä 0,6 milj. €. Ajanjaksolla käynnistyi yhteensä 19 RekryKoulutusta, joissa aloitti 118 opiskelijaa.

Rahoitusta on tänä vuonna myönnetty mm. ICT- ja markkinointialan, palvelualojen sekä logistiikka- ja kuljetusalan yrityksille.

– Koulutussisältöihin on kuulunut esimerkiksi tekoälyn hyödyntäminen, terveysteknologia, tarjoilija-asiakaspalvelijan osaaminen sekä linja-auton kuljettajan tehtävät. Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta kyseisillä aloilla on ollut rekrytointitarpeita Keski-Suomessa, työllisyys-, osaaminen ja kulttuuriyksikön päällikkö Marja Pudas pohtii.

Noin 80 % koulutuksista toteutettiin Jyväskylässä. Pohjoisessa ja eteläisessä Keski-Suomessa RekryKoulutuksia oli määrällisesti vähemmän, mutta ne kohdistuivat teollisuus- ja tuotantoaloille, joilla on alueellisesti merkittävä työllisyysvaikutus.

Mihin tarkoitukseen, mistä ja milloin rahoitusta?

Yrityksille on tarjolla useita eri mahdollisuuksia hakea tukea kehittämistoimiin ja investointeihin. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Euroopan alue- ja rakennepolitiikan rahastojen yrityksen kehittämisavustus, kansallinen rahoitus ja maaseudun yritysrahoitus.

Tieto rahoituksesta ja asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät ELY-keskuksen Keski-Suomen yrityspalvelut -sivustolta.