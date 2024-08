Rahoituskatsaus: ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet tammi-kesäkuussa 2024 Kainuussa

Ensimmäisen vuosipuolikkaan (1.1.-30.6.2024) suurin yksittäinen rahoitus myönnettiin yrityksen kehittämisavustuksena Katera Steel Oy:lle tuotantolinjan modernisointiin (1 075 900 euroa). Katera Steel tekee tuotteita muun muassa pakkaus-, kaivos-, kone- ja puunjalostusteollisuudelle Kajaanissa. Kaikkiaan yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin 13 kainuulaiselle yritykselle yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien rahastoista (ESR+, EAKR ja JTF) myönnettiin 5,4 miljoonaa euroa 18 yleishyödylliselle kehittämishankkeelle. Suurimmat yksittäiset rahoitukset kohdistuivat Kajaanin ammattikorkeakoulun Kainuu GEMS (Game Entrepreneurship Mentoring to Success) -hankkeelle (987 889 euroa), Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen ja Kainuun Yrittäjien Tulevaisuuden yrittäjiä Kainuusta 2024-2027 -hankkeelle (639 792 euroa) sekä Suomussalmen kunnan ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen Suomussalmen Taitotehdas -hankkeelle (429 263 euroa).

Alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasata alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja sekä varmistaa kestävää kasvu- ja kilpailukykyä. Rahastojen ohjelmien teemoissa korostuvat alueiden elinkeinorakenteiden uudistaminen, työllisyyden ja osaamisen parantaminen sekä osallisuuden lisääminen.

Maaseuturahoitus

Euroopan maaseuturahastosta on myönnetty rahoitusta yhteensä lähes 2,7 miljoonaa euroa maaseudun ja maatalouden investointeihin ja kehittämiseen. Rahoitusta ovat saaneet muun muassa Kuhmon kaupungin Maastopyöräilyreitti-investointihanke, Kajaanin kaupungin ja Kainuun ammattiopiston Kantrivoimaa-koulutushanke sekä Suomen metsäkeskuksen Ilmastokestävää metsänhoitoa Kainuuseen -tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on viedä viimeisintä tietoa ilmastokestävistä metsänkäsittelymenetelmistä Kainuun metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. Maaseuturahastosta on myönnetty rahoitusta tilanpidon aloittamiseen ja maatilan kehittämisinvestointeihin, kuten aurinkoenergiainvestointeihin.

Ympäristön hoitoa ja kunnostusta sekä rakennusperinnön vaalimista

Ympäristön hoitoon ja kunnostamiseen jaettiin rahoitusta 127 410 euroa. Vesienhoitoon ja kunnostukseen sekä vesi- ja kalataloushankkeisiin myönnettiin viidelle hankkeelle yhteensä 77 960 euroa. Rahoituksella on kunnostettu muun muassa Puokiojärveä Puolangalla, Kätönlahden lampea Kajaanissa sekä rakennettu Kajaanin Petäisenniskaan septityhjennyspiste ja huoltolaituri. Vesienhoitoon suunnatuilla avustuksilla pyritään edistämään vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa sekä turvataan muun muassa luonnon monimuotoisuutta ja vahvistetaan uhanalaisten kalakantojen elinvoimaisuutta.

Rakennusperinnön hoitoavustuksia myönnettiin puolestaan 49 450 euroa. Kainuussa rakennusperinnön hoitoavustusta myönnettiin 13 hankkeelle muun muassa rakennuksen kengittämiseen, vesikatteiden uusimiseen sekä kattamiseen päreillä ja julkisivujen kunnostukseen. ELY-keskuksen myöntämällä rakennusperinnön hoitoavustuksilla tuetaan korjaustoimenpiteitä, jotka säilyttävät suomalaista rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä jälkipolville. Tavoite on myös vahvistaa rakennusalan kestävää kehitystä korjausrakentamisen ja hiilineutraalien ratkaisujen osalta.